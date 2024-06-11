ЛНЗ определился с тренером. Им станет иностранец с опытом работы в Шахтере

По информации ТаТоТаке, новым тренером ЛНЗ после ухода Олега Дулуба станет испанский специалист Андрес Карраско. Контракт с ним будет подписан на два сезона.

Ранее Карраско работал в структуре «Шахтера» с командой U-19, а также был наставником сборной Кувейта. Последние два года специалист трудился в Грузии – работал в академии «Динамо» Тбилиси, а также был главным тренером команды.

ЛНЗ по итогам минувшего сезона финишировал на 7-й позиции УПЛ.