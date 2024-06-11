Украина. Премьер лига11 июня 2024, 16:28 | Обновлено 11 июня 2024, 18:37
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ЛНЗ определился с тренером. Им станет иностранец с опытом работы в Шахтере
Карраско вернется работать в Украину
11 июня 2024, 16:28 | Обновлено 11 июня 2024, 18:37
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По информации ТаТоТаке, новым тренером ЛНЗ после ухода Олега Дулуба станет испанский специалист Андрес Карраско. Контракт с ним будет подписан на два сезона.
Ранее Карраско работал в структуре «Шахтера» с командой U-19, а также был наставником сборной Кувейта. Последние два года специалист трудился в Грузии – работал в академии «Динамо» Тбилиси, а также был главным тренером команды.
ЛНЗ по итогам минувшего сезона финишировал на 7-й позиции УПЛ.
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Комментарии 6
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Дулуб з цим складом пригнув набагато вище голови. Але в керівництва клубу голови якраз і нема. Ну що ж помаленько вимальовуються кандидати на виліт та зону перехідних матчів
Показать Скрыть 1 ответ
Ну тепер ЛНЗ буде точно в ЛЧ.
Лучше бы эти деньги потратили на ЗП хорошему футболисту. Ведь всё понимают что Испанец приедет работать в Черкассы ни за 5000$ в месяц.
Чувак ни откуда, на более менее серьезном уровне - звать никак.
аХмєтовська базар-ліга.
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