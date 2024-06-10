Куртуа порекомендовал Пересу обратить внимание на испанского вратаря
Тибо впечатлила игра Франа Гонсалеса
18-летний вратарь «Реала» Фран Гонсалес имеет перспективы стать основным голкипером «королевского клуба» в будущем. Вратаря положительно оценивает большинство испанских СМИ. Фран в этом сезоне регулярно попадал в заявку «Реала» на матчи и проводил тренировки с основным составом.
Молодого кипера высоко оценил Тибо Куртуа, который порекомендовал президенту «Реала» Флорентино Пересу обратить на него внимание.
«Он показывает уже звездный уровень, он высокий и прекрасно играет на выходах», – сказал Тибо президенту.
Ранее сообщалось, что Фран Гонсалес может стать заменой Андрея Лунина в «Реале».
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