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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ливерпуля покинет Брайтон в конце сезона
Англия
13 мая 2024, 21:23 |
1332
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ливерпуля покинет Брайтон в конце сезона

Адам Лаллана станет свободным агентом

13 мая 2024, 21:23 |
1332
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ливерпуля покинет Брайтон в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Лаллана

«Брайтон» официально сообщил о том, что именитый полузащитник Адам Лаллана покинет клуб в конце нынешнего сезона. Контракт 36-летнего ветерана истекает и не будет продлен.

Лаллана выступает за «Брайтон» с лета 2020 года, когда он перешел из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 ассист в 29 матчах за команду Роберто Де Дзерби во всех турнирах.

Кроме «Брайтона» и «Ливерпуля», Лаллана в своей клубной карьере также выступал за «Саутгемптон» и «Борнмут». В 2013 – 2018 годах атакующий полузащитник провел 34 матча и забил 3 гола за сборную Англии.

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Брайтон Адам Лаллана свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Брайтон
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