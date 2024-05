ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ливерпуля покинет Брайтон в конце сезона

«Брайтон» официально сообщил о том, что именитый полузащитник Адам Лаллана покинет клуб в конце нынешнего сезона. Контракт 36-летнего ветерана истекает и не будет продлен.

Лаллана выступает за «Брайтон» с лета 2020 года, когда он перешел из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 ассист в 29 матчах за команду Роберто Де Дзерби во всех турнирах.

Кроме «Брайтона» и «Ливерпуля», Лаллана в своей клубной карьере также выступал за «Саутгемптон» и «Борнмут». В 2013 – 2018 годах атакующий полузащитник провел 34 матча и забил 3 гола за сборную Англии.

Thank you, Adam. 💙🤍 The midfielder will leave Albion at the end of the season. 🤝