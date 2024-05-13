ОФИЦИАЛЬНО. Экс-звезда Ливерпуля покинет Брайтон в конце сезона
Адам Лаллана станет свободным агентом
«Брайтон» официально сообщил о том, что именитый полузащитник Адам Лаллана покинет клуб в конце нынешнего сезона. Контракт 36-летнего ветерана истекает и не будет продлен.
Лаллана выступает за «Брайтон» с лета 2020 года, когда он перешел из «Ливерпуля». В нынешнем сезоне на счету хавбека 1 ассист в 29 матчах за команду Роберто Де Дзерби во всех турнирах.
Кроме «Брайтона» и «Ливерпуля», Лаллана в своей клубной карьере также выступал за «Саутгемптон» и «Борнмут». В 2013 – 2018 годах атакующий полузащитник провел 34 матча и забил 3 гола за сборную Англии.
Thank you, Adam. 💙🤍 The midfielder will leave Albion at the end of the season. 🤝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 13, 2024
Four fantastic years. 🥹 Thank you for the special memories, @OfficialAL20! 🫶✨ pic.twitter.com/xpHt29TAU5— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 13, 2024
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