ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Александрии и Вереса нашел команду в Первой лиге
Александр Мельник недавно ушел из «Вереса»
25-летний защитник Александр Мельник присоединился к перволиговой команде ЮКСА.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Александр Мельник – воспитанник киевского «Динамо». Правда, за основную команду так и не играл.
Выступал за киевский «Арсенал», «Александрию» и «Минай». Последним клубом Мельника был ровенский «Верес».
ЮКСА по итогам первой части чемпионата квалифицировалась в чемпионскую группу. Теперь команда будет бороться за выход в Премьер-лигу.
Ранее стало известно, что сын легендарного бразильца Ромарио стал игроком клуба ЮКСА.
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