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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Александрии и Вереса нашел команду в Первой лиге
Украина. Первая лига
25 марта 2025, 21:15 |
251
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Александрии и Вереса нашел команду в Первой лиге

Александр Мельник недавно ушел из «Вереса»

25 марта 2025, 21:15 |
251
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Александрии и Вереса нашел команду в Первой лиге
ЮКСА

25-летний защитник Александр Мельник присоединился к перволиговой команде ЮКСА.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Александр Мельник – воспитанник киевского «Динамо». Правда, за основную команду так и не играл.

Выступал за киевский «Арсенал», «Александрию» и «Минай». Последним клубом Мельника был ровенский «Верес».

ЮКСА по итогам первой части чемпионата квалифицировалась в чемпионскую группу. Теперь команда будет бороться за выход в Премьер-лигу.

Ранее стало известно, что сын легендарного бразильца Ромарио стал игроком клуба ЮКСА.

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Александр Сильченко Sport.ua
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