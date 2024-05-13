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  4. Свентек вышла в 1/4 финала супертурнира в Риме, обыграв экс-первую ракетку
WTA
13 мая 2024, 18:01 |
944
0

Свентек вышла в 1/4 финала супертурнира в Риме, обыграв экс-первую ракетку

Ига разобралась с Анжелик Кербер и далее сыграет против Мэдисон Киз

13 мая 2024, 18:01 |
944
0
Свентек вышла в 1/4 финала супертурнира в Риме, обыграв экс-первую ракетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 1) вышла в 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В 4-м раунде престижных соревнований в столице Италии полька в двух сетах выиграла у экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер (Германия, WTA 331) за 1 час и 39 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Анжелик Кербер (Германия) – 7:5, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Ига выиграла все 3 очных поединка.

В четвертьфинале Свентек встретится с Мэдисон Киз, которая в 1/8 финала одолела Сорану Кырстю.

Выступления в Риме продолжает только одна представительница Украины – Элина Свитолина. 13 мая она выйдет на корт против второй ракетки мира Арины Соболенко.

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Ига Свёнтек Анжелик Кербер WTA Рим
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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