Свентек вышла в 1/4 финала супертурнира в Риме, обыграв экс-первую ракетку
Ига разобралась с Анжелик Кербер и далее сыграет против Мэдисон Киз
Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 1) вышла в 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).
В 4-м раунде престижных соревнований в столице Италии полька в двух сетах выиграла у экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер (Германия, WTA 331) за 1 час и 39 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Анжелик Кербер (Германия) – 7:5, 6:3
Это была третья встреча соперниц. Ига выиграла все 3 очных поединка.
В четвертьфинале Свентек встретится с Мэдисон Киз, которая в 1/8 финала одолела Сорану Кырстю.
Выступления в Риме продолжает только одна представительница Украины – Элина Свитолина. 13 мая она выйдет на корт против второй ракетки мира Арины Соболенко.
2021 ✅ 2022 ✅ 2023 ✅ 2024 ✅@iga_swiatek defeats Kerber to reach the Rome quarterfinals for a fourth consecutive season!— wta (@WTA) May 13, 2024
Next faces Keys in a rematch from last week's Madrid semi. pic.twitter.com/1JXyD9Tz1u
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