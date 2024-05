Свентек вышла в 1/4 финала супертурнира в Риме, обыграв экс-первую ракетку

Польская теннисистка Ига Свентек (WTA 1) вышла в 1/4 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия).

В 4-м раунде престижных соревнований в столице Италии полька в двух сетах выиграла у экс-первой ракетки мира Анжелик Кербер (Германия, WTA 331) за 1 час и 39 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/8 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Анжелик Кербер (Германия) – 7:5, 6:3

Это была третья встреча соперниц. Ига выиграла все 3 очных поединка.

В четвертьфинале Свентек встретится с Мэдисон Киз, которая в 1/8 финала одолела Сорану Кырстю.

Выступления в Риме продолжает только одна представительница Украины – Элина Свитолина. 13 мая она выйдет на корт против второй ракетки мира Арины Соболенко.

2021 ✅ 2022 ✅ 2023 ✅ 2024 ✅@iga_swiatek defeats Kerber to reach the Rome quarterfinals for a fourth consecutive season!



Next faces Keys in a rematch from last week's Madrid semi. pic.twitter.com/1JXyD9Tz1u