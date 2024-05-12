Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме
WTA
12 мая 2024, 13:57 | Обновлено 12 мая 2024, 14:09
2043
6

Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме

Ангелина покинет топ-50 мирового рейтинга

12 мая 2024, 13:57 | Обновлено 12 мая 2024, 14:09
2043
6
Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в одиночном разряде.

В матче третьего раунда украинка проиграла гречанке Марии Саккари (№8 WTA).

Рим. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:7(4), 0:6

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз.

Калинина не смогла защитить очки за прошлогодний финал в Риме и после завершения турнира выпадет из топ-50 мирового рейтинга.

Ангелина провела 14-й матч против соперниц из топ-10 мирового рейтинга, это было десятое поражение.

В следующем раунде Саккари сыграет с Викторией Азаренко (№24 WTA) или Майяр Шериф (№80 WTA).

В воскресенье на корты в столице Италии также выйдут Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Ангелина и Даяна также сыграют вместе в парном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

По теме:
«Путь любви и самопожертвования»: Свитолина опубликовала пост в День матери
Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Рим Ангелина Калинина Мария Саккари
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
Футбол | 11 мая 2024, 19:46 10
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема

Для Михаила этот гол стал 5-м в чемпионате Англии

Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 12 мая 2024, 07:05 2
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос

12 мая в австралийском Перте пройдет поединок за титулы IBF и IBO

Месси – в шоке. Аргентинец в недоумении от нововведения в МЛС
Футбол | 12.05.2024, 10:20
Месси – в шоке. Аргентинец в недоумении от нововведения в МЛС
Месси – в шоке. Аргентинец в недоумении от нововведения в МЛС
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Бокс | 12.05.2024, 09:35
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме
Теннис | 11.05.2024, 22:42
Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме
Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Саккарі потужніша і не боїться ризикувати в критичні моменти, Калініна ж, при загалом стабільній грі, піддалася давній хворобі і на ключових м`ячах поводилася занадто пасивно. Коли ж віддала першу партію з переваги в рахунку, засмутилася і посипалася. Тому все закономірно.
Сталося те, що прогнозувалося давно - Ангеліна втрачає очки за фінал Рима і опускається в другу половину першої сотні. З одного боку, більше ніякого тиску і можна знову прогресувати в рейтингу, з іншого - виглядає так, що це і є її реальне місце.
Ответить
+7
Показать Скрыть 1 ответ
samird
У Калініної абсолютно відсутній стрижень. Вона грає як аматорка, якій нічого не потрібно. Якщо і проявляється подекуди якась агресія - вона абсолютно не ігрова. Саккарі - пряма протилежність.
Ответить
0
C.Пеклов
Геля,треба відстоювати спірні м'ячі,а не мовчати-суперниця показала ,як це треба робити(судді навіть стали боятися крикнути їй-аут) в 1 сеті .А в 2 сеті Саккарі увійшла в раж.Тепер надія на РГ.
Ответить
0
Андрій Заліщук
щось забагато бубликів на цьому турнірі
Ответить
0
Sashamar
Нічого страшного не сталося. Очікувалося, що саме зараз карета перетвориться на гарбуз, так воно й сталося. Неприємно, звісно, що з бубликом, але аби це тільки грі в парі не завадило. 
Хоча надія жевріла десь до 0:3 в другому сеті, так вона завжди вмирає останньою. Отже нічого дивного, от, між іншим, виграш Бігу у Мертенс це справді сенсація.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
11.05.2024, 11:01 1
Футбол
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
Тренер вратарей Реала назвал Анчелотти кипера, который сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 12:28 5
Футбол
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
Мичел оценил ничейный матч Жироны, в котором украинцы отметились ассистами
11.05.2024, 08:01
Футбол
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
Шахтер – Динамо – 1:0. Как горняки завоевали чемпионство УПЛ. Видеообзор
11.05.2024, 21:06 8
Футбол
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
Анчелотти отреагировал на слова Касильяса, что Лунин сыграет в финале ЛЧ
11.05.2024, 10:48 3
Футбол
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
11.05.2024, 19:12 10
Футбол
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем