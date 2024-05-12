Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме
Ангелина покинет топ-50 мирового рейтинга
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в одиночном разряде.
В матче третьего раунда украинка проиграла гречанке Марии Саккари (№8 WTA).
Рим. Третий круг
Ангелина Калинина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:7(4), 0:6
Это была 3-я встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз.
Калинина не смогла защитить очки за прошлогодний финал в Риме и после завершения турнира выпадет из топ-50 мирового рейтинга.
Ангелина провела 14-й матч против соперниц из топ-10 мирового рейтинга, это было десятое поражение.
В следующем раунде Саккари сыграет с Викторией Азаренко (№24 WTA) или Майяр Шериф (№80 WTA).
В воскресенье на корты в столице Италии также выйдут Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Ангелина и Даяна также сыграют вместе в парном разряде.
Maria moves 🔛@mariasakkari is into the Round of 16 after defeating Kalinina in straight sets! #IBI24 pic.twitter.com/JjsFMenSm3— wta (@WTA) May 12, 2024
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Сталося те, що прогнозувалося давно - Ангеліна втрачає очки за фінал Рима і опускається в другу половину першої сотні. З одного боку, більше ніякого тиску і можна знову прогресувати в рейтингу, з іншого - виглядає так, що це і є її реальне місце.
Хоча надія жевріла десь до 0:3 в другому сеті, так вона завжди вмирає останньою. Отже нічого дивного, от, між іншим, виграш Бігу у Мертенс це справді сенсація.