Калинина проиграла 8-й ракетке мира, не сумев защитить очки за финал в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№31 WTA) завершила выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия) в одиночном разряде.

В матче третьего раунда украинка проиграла гречанке Марии Саккари (№8 WTA).

Рим. Третий круг

Ангелина Калинина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 6:7(4), 0:6

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз.

Калинина не смогла защитить очки за прошлогодний финал в Риме и после завершения турнира выпадет из топ-50 мирового рейтинга.

Ангелина провела 14-й матч против соперниц из топ-10 мирового рейтинга, это было десятое поражение.

В следующем раунде Саккари сыграет с Викторией Азаренко (№24 WTA) или Майяр Шериф (№80 WTA).

В воскресенье на корты в столице Италии также выйдут Даяна Ястремская и Элина Свитолина. Ангелина и Даяна также сыграют вместе в парном разряде.

