Анчелотти опередил Зидана по трофеям в Реале. Кто лидер среди тренеров?

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

Этот титул стал 12-м для Карло Анчелотти в «Реале», он опередил французского тренера Зинедина Зидана, у которого 11 трофеев в качестве тренера «галактикос».

Больше всего трофеев среди всех тренеров «Реала» имеет Мигель Муньос, который в 60-70-х годах выиграл вместе со «сливочными» 14 титулов.

Анчелотти вместе с «Реалом» выиграл по два раза Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил вклад украинского вратаря Андрея Лунина в чемпионство «королевского клуба».

