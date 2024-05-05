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  4. Анчелотти опередил Зидана по трофеям в Реале. Кто лидер среди тренеров?
Испания
05 мая 2024, 17:42 | Обновлено 05 мая 2024, 18:52
1656
0

Анчелотти опередил Зидана по трофеям в Реале. Кто лидер среди тренеров?

Вчера Карло выиграл свой 12-й титул с «королевским клубом»

05 мая 2024, 17:42 | Обновлено 05 мая 2024, 18:52
1656
0
Анчелотти опередил Зидана по трофеям в Реале. Кто лидер среди тренеров?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

Этот титул стал 12-м для Карло Анчелотти в «Реале», он опередил французского тренера Зинедина Зидана, у которого 11 трофеев в качестве тренера «галактикос».

Больше всего трофеев среди всех тренеров «Реала» имеет Мигель Муньос, который в 60-70-х годах выиграл вместе со «сливочными» 14 титулов.

Анчелотти вместе с «Реалом» выиграл по два раза Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил вклад украинского вратаря Андрея Лунина в чемпионство «королевского клуба».

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Зинедин Зидан Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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