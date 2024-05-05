Анчелотти опередил Зидана по трофеям в Реале. Кто лидер среди тренеров?
Вчера Карло выиграл свой 12-й титул с «королевским клубом»
4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.
Этот титул стал 12-м для Карло Анчелотти в «Реале», он опередил французского тренера Зинедина Зидана, у которого 11 трофеев в качестве тренера «галактикос».
Больше всего трофеев среди всех тренеров «Реала» имеет Мигель Муньос, который в 60-70-х годах выиграл вместе со «сливочными» 14 титулов.
Анчелотти вместе с «Реалом» выиграл по два раза Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отметил вклад украинского вратаря Андрея Лунина в чемпионство «королевского клуба».
The most trophies won by Real Madrid manager. pic.twitter.com/GVzk7qpNSw— Madrid Xtra (@MadridXtra) May 5, 2024
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