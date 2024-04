Ювентус договорился об условиях контракта с голкипером Монцы

Итальянский клуб «Ювентус» собирается в летнее межсезонье осуществить трансфер вратаря «Монцы» Микеле Де Грегорио.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, туринский клуб согласовал с 26-летним итальянцем условия личного контракта.

Соглашение будет действовать до лета 2029 года, а зарплата вратаря будет составлять 2 млн евро в год, плюс бонусы.

«Монца» хочет выручить за трансфер голкипера 20 млн евро, но может согласиться на 15 млн евро, плюс бонусы.

Старая Синьора ищет замену вратарю Войцеху Щенсны, который не будет продлевать контракт с клубом.

В текущем сезоне Де Грегорио провел за Монцу 31 матч Серии A и 1 поединок Кубка Италии.

🚨 Excl. - Agreement in principle between Michele #DiGregorio and #Juventus for a contract until 2029 (€2M/year + bonuses). #transfers https://t.co/mS1KGEozlJ