Ювентус нашел в Серии А замену своему вратарю

Туринский «Ювентус» ищет долгосрочную замену Войцеху Щенсны и, по слухам, определил своей основной целью Микеле Ди Грегорио из «Монцы».

33-летний польский вратарь продолжает оставаться важной фигурой в команде Массимилиано Аллегри в этом сезоне, сыграв 23 матча в Серии А, однако его контракт со «Старой Синьорой» истекает летом 2025 года.

Как сообщает Андреа Рамаззотти из Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» считают, что Ди Грегорио — достойная кандидатура для замены Щенсны в качестве многолетнего первого номера команды. Отмечается, что 26-летний итальянец был бы рад перейти в туринский клуб, несмотря на то, что он является воспитанником «Интера».

«Монца» оценивает Ди Грегорио примерно в 20 миллионов евро, и клуб готов продать голкипера предстоящим летом.