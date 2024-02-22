Ювентус нашел в Серии А замену своему вратарю
«Монца» готова продать Ди Грегорио уже предстоящим летом
Туринский «Ювентус» ищет долгосрочную замену Войцеху Щенсны и, по слухам, определил своей основной целью Микеле Ди Грегорио из «Монцы».
33-летний польский вратарь продолжает оставаться важной фигурой в команде Массимилиано Аллегри в этом сезоне, сыграв 23 матча в Серии А, однако его контракт со «Старой Синьорой» истекает летом 2025 года.
Как сообщает Андреа Рамаззотти из Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» считают, что Ди Грегорио — достойная кандидатура для замены Щенсны в качестве многолетнего первого номера команды. Отмечается, что 26-летний итальянец был бы рад перейти в туринский клуб, несмотря на то, что он является воспитанником «Интера».
«Монца» оценивает Ди Грегорио примерно в 20 миллионов евро, и клуб готов продать голкипера предстоящим летом.
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