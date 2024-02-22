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  4. Ювентус нашел в Серии А замену своему вратарю
Италия
22 февраля 2024, 16:00 |
165
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Ювентус нашел в Серии А замену своему вратарю

«Монца» готова продать Ди Грегорио уже предстоящим летом

22 февраля 2024, 16:00 |
165
0
Ювентус нашел в Серии А замену своему вратарю
Getty Images/Global Images Ukraine. Микеле Ди Грегорио

Туринский «Ювентус» ищет долгосрочную замену Войцеху Щенсны и, по слухам, определил своей основной целью Микеле Ди Грегорио из «Монцы».

33-летний польский вратарь продолжает оставаться важной фигурой в команде Массимилиано Аллегри в этом сезоне, сыграв 23 матча в Серии А, однако его контракт со «Старой Синьорой» истекает летом 2025 года.

Как сообщает Андреа Рамаззотти из Gazzetta dello Sport, в «Ювентусе» считают, что Ди Грегорио — достойная кандидатура для замены Щенсны в качестве многолетнего первого номера команды. Отмечается, что 26-летний итальянец был бы рад перейти в туринский клуб, несмотря на то, что он является воспитанником «Интера».

«Монца» оценивает Ди Грегорио примерно в 20 миллионов евро, и клуб готов продать голкипера предстоящим летом.

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Монца Ювентус трансферы трансферы Серии A Войцех Щенсны
Источник La Gazzetta dello Sport
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