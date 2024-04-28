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Лига чемпионов
28 апреля 2024, 18:31 |
1289
0

Стало известно, сыграет ли Куртуа в 1/2 финала ЛЧ против Баварии в Мюнхене

Тибо попал в заявку королевского клуба, но едет в Германию просто поддержать команду

28 апреля 2024, 18:31 |
1289
0
Стало известно, сыграет ли Куртуа в 1/2 финала ЛЧ против Баварии в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

31-летний бельгийский голкипер королевского клуба Тибо Куртуа, который не играл на протяжении всего сезона 2023/24 из-за травм, попал в заявку на игру.

Однако, как сообщает популярный Twitter-паблик Madrid Xtra со ссылкой на издание Marca, бельгиец едет в Мюнхен исключительно для того, чтобы поддержать своих партнеров по команде. Куртуа не сыграет в первом полуфинальном матче за «Реал» против «Баварии».

Стоит предположить, что ворота «сливочных» в игре против мюнхенцев будет защищать украинец Андрей Лунин.

В Мюнхен с «Реалом» отправится и австрийский защитник Давид Алаба, который не играет с декабря 2023 года. Австриец также будет только в качестве поддержки.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал Лига чемпионов Андрей Лунин
Даниил Агарков Источник: Twitter
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