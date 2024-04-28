Стало известно, сыграет ли Куртуа в 1/2 финала ЛЧ против Баварии в Мюнхене
Тибо попал в заявку королевского клуба, но едет в Германию просто поддержать команду
30 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
31-летний бельгийский голкипер королевского клуба Тибо Куртуа, который не играл на протяжении всего сезона 2023/24 из-за травм, попал в заявку на игру.
Однако, как сообщает популярный Twitter-паблик Madrid Xtra со ссылкой на издание Marca, бельгиец едет в Мюнхен исключительно для того, чтобы поддержать своих партнеров по команде. Куртуа не сыграет в первом полуфинальном матче за «Реал» против «Баварии».
Стоит предположить, что ворота «сливочных» в игре против мюнхенцев будет защищать украинец Андрей Лунин.
В Мюнхен с «Реалом» отправится и австрийский защитник Давид Алаба, который не играет с декабря 2023 года. Австриец также будет только в качестве поддержки.
❗️Alaba and Courtois will travel with the squad to Munich. They won’t play but they want to support the team. @RadioMARCA pic.twitter.com/VDGLZcMpTf— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 27, 2024
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