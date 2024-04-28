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  4. Он вернулся. Куртуа попал в заявку Реала на полуфинал Лиги чемпионов
Лига чемпионов
28 апреля 2024, 16:35 |
1350
0

Он вернулся. Куртуа попал в заявку Реала на полуфинал Лиги чемпионов

Бельгийский вратарь сможет выйти на поле в первой игре против «Баварии»

28 апреля 2024, 16:35 |
1350
0
Он вернулся. Куртуа попал в заявку Реала на полуфинал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 апреля 2024 года, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов 2023/24 между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Сливочные» уже опубликовали заявку на этот поединок. В список игроков, которые отправились с командой в Мюнхен и смогут принять участие в матче, попал бельгийский вратарь Тибо Куртуа.

31-летний голкипер еще не появлялся на поле в этом сезоне, ведь получил тяжелую травму перед самым его началом. В воротах королевского клуба его заменяли испанец Кепа Аррисабалага и украинец Андрей Лунин, который в последнее время заслужил статус железного игрока основы.

Начало матча «Бавария» – «Реал» запланировано в 22:00 по киевскому времени.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Бавария Лига чемпионов Бавария - Реал заявка Кепа Аррисабалага
Дмитро Вербинський Источник: ФК Реал Мадрид
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