Лунин или Куртуа? В Испании сообщили, кто сыграет за Реал в следующей матче

24 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом».

Бельгийский вратарь «королевского клуба» Тибо Куртуа попал в заявку на матч чемпионата Испании. Звездный вратарь пропустил пять из последних семи матчей «Реала» из-за травмы.

По информации испанских СМИ, именно в этом матче Куртуа вернет себе место в стартовом составе. Андрей Лунин проведет поединок в запасе.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. В последнем поединке Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.