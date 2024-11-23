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  4. Лунин или Куртуа? В Испании сообщили, кто сыграет за Реал в следующей матче
Испания
23 ноября 2024, 23:53 |
391
1

Лунин или Куртуа? В Испании сообщили, кто сыграет за Реал в следующей матче

Тибо Куртуа вернулся после травмы

23 ноября 2024, 23:53 |
391
1
Лунин или Куртуа? В Испании сообщили, кто сыграет за Реал в следующей матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

24 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги между «Леганесом» и «Реалом».

Бельгийский вратарь «королевского клуба» Тибо Куртуа попал в заявку на матч чемпионата Испании. Звездный вратарь пропустил пять из последних семи матчей «Реала» из-за травмы.

По информации испанских СМИ, именно в этом матче Куртуа вернет себе место в стартовом составе. Андрей Лунин проведет поединок в запасе.

В этом сезоне Лунин провел пять матчей, пропустил восемь голов и дважды отыграл на ноль. В последнем поединке Андрей оформил ассист, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

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Леганес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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