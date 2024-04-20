Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 20 марта, проходит матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал игру на скамейке для запасных.

Победитель матча в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/2 финала, 20 апреля (обновляется)

Манчестер Сити – Челси – 0:0

Трансляция матча