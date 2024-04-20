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Кубок Англии
20 апреля 2024, 19:17 |
831
0

Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты полуфинального матча Кубка Англии

20 апреля 2024, 19:17 |
831
0
Манчестер Сити – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 20 марта, проходит матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра проходит в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал игру на скамейке для запасных.

Победитель матча в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/2 финала, 20 апреля (обновляется)

Манчестер Сити – Челси – 0:0

Трансляция матча

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити стадион Уэмбли Михаил Мудрик Челси Манчестер Сити - Челси видео голов и обзор
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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