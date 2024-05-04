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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 01:40 | Обновлено 04 мая 2024, 01:59
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ШЕВЧЕНКО: «Финал Кубка Украины, как благодарность, посвящен Силам обороны»

15 мая в Ровно в решающем матче сыграют Ворскла Полтава и Шахтер Донецк

04 мая 2024, 01:40 | Обновлено 04 мая 2024, 01:59
180
0
ШЕВЧЕНКО: «Финал Кубка Украины, как благодарность, посвящен Силам обороны»
УАФ

Впервые с начала полномасштабного вторжения проводится финальный поединок Кубка Украины, в котором 15 мая в Киеве встретятся полтавская «Ворскла» и донецкий «Шахтер».

Матч будет доступен для просмотра для каждого украинца. Украинская ассоциация футбола заручилась поддержкой медиахолдинга Starlight Media и вместе с телеканалом ICTV2 проведет трансляцию поединка.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал:

«Впервые через два года УАФ возвращает финальный поединок Кубка Украины. Этот матч посвящен Силам обороны как благодарность за защиту наших жизней. Именно благодаря воинам проведение финала Кубка Украины является возможным. УАФ ценит сотрудничество со Starlight Media, что позволит усилить освещение важного события украинского футбола и объединит всех футбольных болельщиков».

Игру назвали Матчем благодарности Силам обороны Украины. Проведение финала Кубка Украины с болельщиками на стадионе стало возможным благодаря защитникам и защитницам, героически защищающим страну. Все средства от продажи билетов будут перечислены на нужды военных.

Исполнительный директор ICTV и Starlight Doc Анастасия Штейнгауз: «Для нас это особенная честь – показывать исторический поединок за кубок. Мы благодарны нашим военным – благодаря их мужественной защите к украинцам возвращается и украинский футбол, и жизнь в наши города. Надеемся, показ финала Кубка Украины в прямом эфире станет первым шагом нашей совместной деятельности с Украинской ассоциацией футбола, а зрители увидят еще не один увлекательный матч».

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Кубок Украины по футболу Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Шахтер Донецк Андрей Шевченко телевидение телетрансляции ТВ-права телеканал ICTV
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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