Не УПЛ-ТВ. Какой канал покажет финал Кубка Украины Ворскла – Шахтер?

15 мая состоится финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» и «Шахтер» Донецк.

Пресс-служба УАФ сообщила, что посмотреть онлайн матч можно будет на телеканале ICTV2.

«Не пропусти матч благодарности Силам обороны Украины. Ведь проведение этого поединка с болельщиками на стадионе стало возможным именно благодаря защитникам и защитницам, которые героически защищают нашу страну», – говорится в сообщении УАФ.

Ранее стало известно, что финал Кубка Украины может быть перенесен уже после его начала.