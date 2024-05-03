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  4. Не УПЛ-ТВ. Какой канал покажет финал Кубка Украины Ворскла – Шахтер?
Кубок Украины
03 мая 2024, 15:40 |
1233
4

Не УПЛ-ТВ. Какой канал покажет финал Кубка Украины Ворскла – Шахтер?

Матч состоится 15 мая в 19:00

03 мая 2024, 15:40 |
1233
4
Не УПЛ-ТВ. Какой канал покажет финал Кубка Украины Ворскла – Шахтер?
УАФ

15 мая состоится финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» и «Шахтер» Донецк.

Пресс-служба УАФ сообщила, что посмотреть онлайн матч можно будет на телеканале ICTV2.

«Не пропусти матч благодарности Силам обороны Украины. Ведь проведение этого поединка с болельщиками на стадионе стало возможным именно благодаря защитникам и защитницам, которые героически защищают нашу страну», – говорится в сообщении УАФ.

Ранее стало известно, что финал Кубка Украины может быть перенесен уже после его начала.

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Где смотреть онлайн матч УПЛ Шахтер – Черноморец
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер телеканал ICTV
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 4
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Sergey Romanchik
А где это чудо канал найти????
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Умник
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nivavn
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