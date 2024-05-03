Не УПЛ-ТВ. Какой канал покажет финал Кубка Украины Ворскла – Шахтер?
Матч состоится 15 мая в 19:00
15 мая состоится финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» и «Шахтер» Донецк.
Пресс-служба УАФ сообщила, что посмотреть онлайн матч можно будет на телеканале ICTV2.
«Не пропусти матч благодарности Силам обороны Украины. Ведь проведение этого поединка с болельщиками на стадионе стало возможным именно благодаря защитникам и защитницам, которые героически защищают нашу страну», – говорится в сообщении УАФ.
Ранее стало известно, что финал Кубка Украины может быть перенесен уже после его начала.
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