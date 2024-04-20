В субботу, 20-го апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Англии, в котором сразятся «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Матч пройдет в Лондоне (Англия), на поле стадиона «Уэмбли», начало в 19:15.

Требла у команды Хосепа Гвардиолы в этом сезоне точно не будет. Это стало понятно после того, как украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин выиграл у «Манчестер Сити» серию пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА посреди этой недели. А вот судьба двух других возможных трофеев для «горожан» еще не решена. Но на этих выходных на повестке дня Кубок Англии, и поскольку полуфиналы проводятся на «Уэмбли», то это скорее у местного «Челси» должно быть больше поддержки, чем у приезжего клуба из Манчестера. А когда еще команда Маурисио Почеттино сможет зацепиться за финал в ближайшее время?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси», за которой можно следить в украинской версии сайта.