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Кубок Англии
Манчестер Сити
20.04.2024 19:15 – FT 1 : 0
Челси
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Украина. Премьер лига
20 апреля 2024, 21:21 |
806
13

Вторая кубковая неудача за сезон. Челси с Мудриком вылетел из Кубка Англии

Команда Почеттино провела почти идеальный матч против «Манчестер Сити» – не хватило голов

20 апреля 2024, 21:21 |
806
13
Вторая кубковая неудача за сезон. Челси с Мудриком вылетел из Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Кубок Англии. Полуфинал.

«Манчестер Сити» – «Челси» - 1:0

Гол: Силва, 84

Предупреждения: Альварес, 58, Фоден, 83, де Брюйне, 86 — Кайседо, 45, Петрович, 83, Энцо, 86, Мудрик, 90+8

«Манчестер Сити»: Ортега – Аке, Аканджи, Стоунз (Диаш, 46), Уокер – де Брюйне, Родри – Грилиш (Доку, 65), Фоден, Силва – Альварес (Бобб, 88).

«Челси»: Петрович – Кукурелья (Чилвелл, 89), Чалоба, Силва, Гюсто (Дисаси, 80) – Энцо (Стерлинг, 89), Кайседо – Палмер, Галлагер, Мадуэке (Мудрик, 80) – Джексон.

Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).

Удары (в створ): 14 (3) – 10 (5)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 3 – 2.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 13
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Anna.
Ман Сіті зіграли відверто не фонтан, видно протистояння з Реалом відібрало багато сил. Але хто Челсі винуватий, що вони не реалізували свої моменти. 
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+4
ash
Мудрик - 2 навіси в нікуди
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+3
Saar
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+1
Remark
#ЧелсізМудриком 
Як тіки Мішу випустили, так Челсі і пропустило через 5 хвилин.
Дуже шкода. Сподівався, що Челсі в цьому році візьме кубок.
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+1
McLay
"Челсізмудріком"
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+1
Serhii P.
Мудрик на останніх хвилинах двічі затупив з навісами у штрафний майданчик. Певно, Почеттіно це не сподобалось, судячи з виразу його обличчя. Не вмієш подавати - попроси когось іншого, або вчися робити навіси у штрафну, це ж нескладно.
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+1
T-800
СИТИ:
Чемпионат 22/23 + Чемпионат 23/24 ?
ЛЧ + (победа над Интером) ЛЧ - (поражения по пенкам)
Кубок в прошлом году + и Кубок в этом году+
5 из 6 трофеев возможно бэк-ту-бэк.
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+1
T-800
БАРСЕЛОНА (2014-2015 - 2015-2016):
Чемпионат + /+
Кубок +/+
ЛЧ +/- (вылет в четвертьфинале)
5 из 6 чашек
АЯКС (1970-71 - 1971-72):
Чемпионат - (вторые в Лиге) /+
Кубки Голландии +/+
КЕЧ +/+
тоже 5 из 6 в старое время
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0
Лига конференций без динамо
ёб_ный джексон, тупо выигранный матч не забили свои моменты и слили в конце  
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-3
Harun Bakircioğlu
Аргентинский физрук в своем репертуаре, матч можно было выиграть, но он его слил.
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
T-800
Челси уже не мальчики для битья
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-7
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