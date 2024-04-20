Вторая кубковая неудача за сезон. Челси с Мудриком вылетел из Кубка Англии
Команда Почеттино провела почти идеальный матч против «Манчестер Сити» – не хватило голов
Отчет о матче ожидайте позже.
Кубок Англии. Полуфинал.
«Манчестер Сити» – «Челси» - 1:0
Гол: Силва, 84
Предупреждения: Альварес, 58, Фоден, 83, де Брюйне, 86 — Кайседо, 45, Петрович, 83, Энцо, 86, Мудрик, 90+8
«Манчестер Сити»: Ортега – Аке, Аканджи, Стоунз (Диаш, 46), Уокер – де Брюйне, Родри – Грилиш (Доку, 65), Фоден, Силва – Альварес (Бобб, 88).
«Челси»: Петрович – Кукурелья (Чилвелл, 89), Чалоба, Силва, Гюсто (Дисаси, 80) – Энцо (Стерлинг, 89), Кайседо – Палмер, Галлагер, Мадуэке (Мудрик, 80) – Джексон.
Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия).
Удары (в створ): 14 (3) – 10 (5)
Угловые: 8 – 4
Оффсайды: 3 – 2.
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ЧЕЛСИ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 11°C
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Як тіки Мішу випустили, так Челсі і пропустило через 5 хвилин.
Дуже шкода. Сподівався, що Челсі в цьому році візьме кубок.
Чемпионат 22/23 + Чемпионат 23/24 ?
ЛЧ + (победа над Интером) ЛЧ - (поражения по пенкам)
Кубок в прошлом году + и Кубок в этом году+
5 из 6 трофеев возможно бэк-ту-бэк.
Чемпионат + /+
Кубок +/+
ЛЧ +/- (вылет в четвертьфинале)
5 из 6 чашек
АЯКС (1970-71 - 1971-72):
Чемпионат - (вторые в Лиге) /+
Кубки Голландии +/+
КЕЧ +/+
тоже 5 из 6 в старое время