Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Кубок Англии
Манчестер Сити
20.04.2024 19:15 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
20 апреля 2024, 02:58 | Обновлено 20 апреля 2024, 02:59
27
0

Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Легендарный «Уэмбли» готов встречать Михаила Мудрика

20 апреля 2024, 02:58 | Обновлено 20 апреля 2024, 02:59
27
0
Манчестер Сити – Челси. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

В субботу, 20 апреля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится полуфинальный матч Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

Манчестер Сити


Несколько дней назад «Манчестер Сити» пели дифирамбы и подбирали соперника в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, но никто не мог тогда предположить, что именно украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в серии пенальти на «Этихаде» поставит крест на амбициях команды Хосепа Гвардиолы о повторении требла. «Горожане» вылетели из еврокубков и теперь у них остаются еще два турнира, где все равно необходимо побеждать.

В предстоящей игре «Манчестер Сити» будет считаться хозяином поля, но поскольку с полуфинальной стадии матчи наиболее древнего, из известных, клубного состязания проходят исключительно на «Уэмбли», то это будет лишь простой формальностью. Легко догадаться, что фанатам соперников команды Гвардиолы попросту ближе добираться к главной арене страны, нежели гостям столицы.

Но сути дела это не меняет. «Сити» является фаворитом среди четверки команд, которые все еще ведут борьбу за Кубок, и клуб из Манчестера при этом настроен повторить дерби города в финале. Тут, правда, необходимо будет, чтобы и «Манчестер Юнайтед» днем позднее не сошел с дистанции. В то же самое время, «горожанам» еще предстоит держать в голове чемпионскую гонку и не заиграться как-нибудь ненароком до условной серии пенальти – потом можно не сойтись по графику восстановления перед игрой чемпионата посреди следующей недели.

Челси


Как бы там не сложились дела в ближайшее несколько недель, этот сезон лондонский «Челси» уже не сможет завершить выполнением своей главной задачи в чемпионате – даже математические шансы попасть в еврокубки уже находятся на уровне погрешности. А тут еще и представители АПЛ в четвертьфиналах еврокубков доигрались до того, что пятое место в Лиге чемпионов Англии так и не досталось. Стало быть, у команды Маурисио Почеттино остается Кубок Англии как последние врата в Европу.

Очевидно, что со жребием «пенсионерам» не повезло – куда им сейчас противостояние с действующим чемпионом, если даже «Шеффилд Юнайтед» для нынешнего «Челси» вдруг может стать «крепким орешком»? Действительно, это же не «Эвертон», который можно буквально переехать на «Стемфорд Бридж» (6:0). Тут еще и лазарет накладывает свой отпечаток в конце сезона. Легче стало только менеджерам раздевалок на английских стадионах – им теперь не надо приносить дополнительные кресла, а игрокам ютиться в коридорах.

Впрочем, Почеттино сейчас не до шуток вовсе. Его успевают по несколько раз «уволить» по ходу каждой игры из-за весьма своеобразного стиля команды, который все еще никто не может разгадать. По большому счету, у «Челси» что ни матч, то абсолютно новое выступление, поэтому за командой просто интересно следить, так как никогда не знаешь, что ждет впереди. Игрокам вот только от этого не легче. Михаилу Мудрику – в частности, так как время идет, а ключевую роль «десятке» так и не отдают. Коул Палмер, воспитанник как раз таки «Сити», нынче зажигает в каждом матче.

История встреч


«Манчестер Сити» и «Челси» встречались между собой 179 раза в рамках Премьер-лиги, Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, Чемпионшипа, Лиги чемпионов УЕФА и Кубка обладателей кубков. «Синие» лидируют по количеству побед – 71 против 66 у соперников и еще 42 раза команды играли вничью. Разница голов – 242:247. В последний раз соперники встречались в феврале текущего года – на «Этихаде» была ничья 1:1. Голы забивали Родри и Рахим Стерлинг.

Ориентировочные составы


«Манчестер Сити»: Ортега – Уокер, Стоунз, Диаш, Аке – Родри – Фоден, де Браюйне, Альварес, Доку – Холанд.

«Челси»: Петрович – Гюсто, Чалоба, Силва, Чилвелл – Кайседо, Фернандес – Палмер, Галлахер, Мудрик – Джексон.

Не сыграют: … – Фофана, Лавиа, Угочукву, Нкунку, Джеймс.

Под вопросом: Аканджи, Холанд, де Брюйне – Стерлинг, Санчес, Колвилл, Фернандес, Дисаси.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке голы будут забивать обе команды. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

20 апреля, суббота

«Манчестер Сити» – «Челси»
Лондон. «Уэмбли». 19:15
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
МАНЧЕСТЕР СИТИ – ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия)
Прогноз Sport.ua – проход «Манчестер Сити»
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Манчестер Сити – Челси. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Как звездные партнеры поздравляли Лунина после безумного матча в ЛЧ
Лунин стал стал самым популярным украинским спортсменом в Instagram
Кубок Англии по футболу Манчестер Сити стадион Уэмбли Михаил Мудрик Челси Манчестер Сити - Челси прогнозы
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провальный трансфер. Дуэлунд покинет Динамо окончательно и бесплатно
Футбол | 19 апреля 2024, 19:48 18
Провальный трансфер. Дуэлунд покинет Динамо окончательно и бесплатно
Провальный трансфер. Дуэлунд покинет Динамо окончательно и бесплатно

Миккель продолжит выступления в составе «Орхуса»

Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей
Футбол | 19 апреля 2024, 06:45 172
Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей
Таблица УПЛ. Шахтер увеличил отрыв от конкурентов после победы над Зарей

Горняки могут попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25

Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Бокс | 19.04.2024, 16:11
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
Тайсон Фьюри дал обещание на случай поражения от Усика
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Футбол | 19.04.2024, 20:58
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ дисквалифицировала ведущего игрока Шахтера на 2 матча
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Футбол | 20.04.2024, 00:40
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Брюгге догнал Шахтер. Боруссия Д может помешать горнякам выйти в основу ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
18.04.2024, 00:28 17
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
ЧМ по хоккею U-18. Украина в напряженном матче обыграла Венгрию
18.04.2024, 16:46 11
Хоккей
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
Лучший игрок поединка с Ман Сити расхвалил Лунина после суперматча
18.04.2024, 09:40 8
Футбол
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
18.04.2024, 00:51 90
Футбол
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
Как это возможно? Вратарь получил две желтые, но продолжил матч еврокубка
18.04.2024, 22:54 10
Футбол
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
Ман Сити – Реал – 1:1 (пен 4:5). Лунин выиграл серию пенальти. Видеообзор
18.04.2024, 01:40 8
Футбол
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
18.04.2024, 02:30 1
Футбол
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
Лунин объяснил, почему остался по центру во время удара Бернарду Силвы
18.04.2024, 05:51 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем