В субботу, 20 апреля, в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится полуфинальный матч Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Стартовый свисток рефери Майкла Оливера из Ашингтона прозвучит в 19:15 по киевскому времени.

Манчестер Сити



Несколько дней назад «Манчестер Сити» пели дифирамбы и подбирали соперника в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА, но никто не мог тогда предположить, что именно украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин в серии пенальти на «Этихаде» поставит крест на амбициях команды Хосепа Гвардиолы о повторении требла. «Горожане» вылетели из еврокубков и теперь у них остаются еще два турнира, где все равно необходимо побеждать.

В предстоящей игре «Манчестер Сити» будет считаться хозяином поля, но поскольку с полуфинальной стадии матчи наиболее древнего, из известных, клубного состязания проходят исключительно на «Уэмбли», то это будет лишь простой формальностью. Легко догадаться, что фанатам соперников команды Гвардиолы попросту ближе добираться к главной арене страны, нежели гостям столицы.

Но сути дела это не меняет. «Сити» является фаворитом среди четверки команд, которые все еще ведут борьбу за Кубок, и клуб из Манчестера при этом настроен повторить дерби города в финале. Тут, правда, необходимо будет, чтобы и «Манчестер Юнайтед» днем позднее не сошел с дистанции. В то же самое время, «горожанам» еще предстоит держать в голове чемпионскую гонку и не заиграться как-нибудь ненароком до условной серии пенальти – потом можно не сойтись по графику восстановления перед игрой чемпионата посреди следующей недели.

Челси



Как бы там не сложились дела в ближайшее несколько недель, этот сезон лондонский «Челси» уже не сможет завершить выполнением своей главной задачи в чемпионате – даже математические шансы попасть в еврокубки уже находятся на уровне погрешности. А тут еще и представители АПЛ в четвертьфиналах еврокубков доигрались до того, что пятое место в Лиге чемпионов Англии так и не досталось. Стало быть, у команды Маурисио Почеттино остается Кубок Англии как последние врата в Европу.

Очевидно, что со жребием «пенсионерам» не повезло – куда им сейчас противостояние с действующим чемпионом, если даже «Шеффилд Юнайтед» для нынешнего «Челси» вдруг может стать «крепким орешком»? Действительно, это же не «Эвертон», который можно буквально переехать на «Стемфорд Бридж» (6:0). Тут еще и лазарет накладывает свой отпечаток в конце сезона. Легче стало только менеджерам раздевалок на английских стадионах – им теперь не надо приносить дополнительные кресла, а игрокам ютиться в коридорах.

Впрочем, Почеттино сейчас не до шуток вовсе. Его успевают по несколько раз «уволить» по ходу каждой игры из-за весьма своеобразного стиля команды, который все еще никто не может разгадать. По большому счету, у «Челси» что ни матч, то абсолютно новое выступление, поэтому за командой просто интересно следить, так как никогда не знаешь, что ждет впереди. Игрокам вот только от этого не легче. Михаилу Мудрику – в частности, так как время идет, а ключевую роль «десятке» так и не отдают. Коул Палмер, воспитанник как раз таки «Сити», нынче зажигает в каждом матче.

История встреч



«Манчестер Сити» и «Челси» встречались между собой 179 раза в рамках Премьер-лиги, Кубка Англии, Кубка английской лиги, Суперкубка Англии, Чемпионшипа, Лиги чемпионов УЕФА и Кубка обладателей кубков. «Синие» лидируют по количеству побед – 71 против 66 у соперников и еще 42 раза команды играли вничью. Разница голов – 242:247. В последний раз соперники встречались в феврале текущего года – на «Этихаде» была ничья 1:1. Голы забивали Родри и Рахим Стерлинг.

Ориентировочные составы



«Манчестер Сити»: Ортега – Уокер, Стоунз, Диаш, Аке – Родри – Фоден, де Браюйне, Альварес, Доку – Холанд.

«Челси»: Петрович – Гюсто, Чалоба, Силва, Чилвелл – Кайседо, Фернандес – Палмер, Галлахер, Мудрик – Джексон.

Не сыграют: … – Фофана, Лавиа, Угочукву, Нкунку, Джеймс.

Под вопросом: Аканджи, Холанд, де Брюйне – Стерлинг, Санчес, Колвилл, Фернандес, Дисаси.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке голы будут забивать обе команды. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

20 апреля, суббота