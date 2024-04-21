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Англия
21 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 02:29
107
0

ГВАРДИОЛА: «Неприемлемо, чтобы мы играли в субботу после игры ЛЧ в среду»

Тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Челси»

21 апреля 2024, 02:00 | Обновлено 21 апреля 2024, 02:29
107
0
ГВАРДИОЛА: «Неприемлемо, чтобы мы играли в субботу после игры ЛЧ в среду»
УЕФА. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола после победы в полуфинале Кубка Англии над «Челси» (1:0) раскритиковал расписание матчей своей команды.

«Это неприемлемо, чтобы мы играли сегодня (в субботу – ред.). Это невозможно для здоровья игроков. Это ненормально. Это неприемлемо. 120 минут, эмоции Мадрида, то, как мы проигрываем, честно говоря. Я знаю, что эта страна особенная с Кубком Англии, но это для здоровья игроков. Я не понимаю, как мы выжили сегодня.

Как вы думаете, требование изменить календарь что-то изменит? Единственная власть, которая у меня есть, это говорить здесь. Почему бы нам не сыграть завтра? «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ковентри» не играли в середине недели.

Я много думал. Помню, два сезона назад у нас был Дортмунд в среду – и «Ливерпуль» в субботу в полуфинале Кубка Англии. Они вели в перерыве со счётом 3:0. Они уничтожили нас.

Психологически так тяжело восстановиться. Родри – как он играл сегодня? Кайл, который был травмирован несколько недель – я не понимаю, как они выжили.

Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это слишком.

Мы защищаем свой трофей. Мы будем здесь.

Они уничтожали нас во время перехода. Игра была настолько напряженной. Я думал – дополнительное время? Нет, пожалуйста.

Я сказал своим игрокам: «Не боритесь со своими чувствами. Если вам грустно, вы грустите. Если вы разочарованы, вы разочарованы. Мне грустно. Я такой подавленный. Мы играли исключительную игру», – сказал Гвардиола.

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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити Бернарду Силва Челси Манчестер Сити - Челси пресс-конференция Жузеп Гвардиола
Сергей Рипьюк Источник: BBC
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