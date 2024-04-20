В субботу, 20 апреля, прошел матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Победу в матче одержал «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал игру на скамейке для запасных и вышел на поле на 79-й минуте.

Автором единственного и победного гола в матче стал Бернарду Силва, забивший на 84-й минуте.

«Манчестер Сити» в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/2 финала, 20 апреля

Манчестер Сити – Челси – 1:0

Гол: Б.Силва, 84.

Запись матча