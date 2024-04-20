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Кубок Англии
Манчестер Сити
20.04.2024 19:15 – FT 1 : 0
Челси
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Кубок Англии
20 апреля 2024, 21:53 | Обновлено 20 апреля 2024, 23:57
3560
1

Ман Сити – Челси 1:0. Мудрик и Ко вылетели из Кубка Англии. Видеообзор

Решающий гол в матче забил Бернарду Силву

20 апреля 2024, 21:53 | Обновлено 20 апреля 2024, 23:57
3560
1
Ман Сити – Челси 1:0. Мудрик и Ко вылетели из Кубка Англии. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 20 апреля, прошел матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Челси».

Игра прошла в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Победу в матче одержал «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал игру на скамейке для запасных и вышел на поле на 79-й минуте.

Автором единственного и победного гола в матче стал Бернарду Силва, забивший на 84-й минуте.

«Манчестер Сити» в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».

Кубок Англии. 1/2 финала, 20 апреля

Манчестер Сити – Челси – 1:0

Гол: Б.Силва, 84.

Запись матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Бернарду Силва (Манчестер Сити).
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Кубок Англии по футболу Манчестер Сити стадион Уэмбли Михаил Мудрик Челси Манчестер Сити - Челси видео голов и обзор Бернарду Силва
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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tato88
Джексон дно...А Палмер красава, але не може сам всі ігри витягувати
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