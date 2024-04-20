Ман Сити – Челси 1:0. Мудрик и Ко вылетели из Кубка Англии. Видеообзор
Решающий гол в матче забил Бернарду Силву
В субботу, 20 апреля, прошел матч 1/2 финала Кубка Англии, в котором встретились «Манчестер Сити» и «Челси».
Игра прошла в Лондоне на легендарном стадионе «Уэмбли». Победу в матче одержал «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
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Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал игру на скамейке для запасных и вышел на поле на 79-й минуте.
Автором единственного и победного гола в матче стал Бернарду Силва, забивший на 84-й минуте.
«Манчестер Сити» в финале сыграет против победителя пары «Ковентри» – «Манчестер Юнайтед».
Кубок Англии. 1/2 финала, 20 апреля
Манчестер Сити – Челси – 1:0
Гол: Б.Силва, 84.
Запись матча
События матча
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