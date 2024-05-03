Александр СКЛЯР: «Ограничений для тренировок у меня уже нет»
Хавбек «Ворсклы» рассказал о своей травме и возвращении к тренировкам
Полузащитник «Ворсклы» Александр Скляр в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал о своей травме, возвращении к тренировкам и турнирных перспективах полтавской команды в конце сезона.
– Александр, прошла информация, что вы уже вернулись к тренировкам. Сколько времени длился ваш больничный?
– Приблизительно месяц я был вне тренировочного процесса. Досадный эпизод произошел в игре с Вересом. С Евгением Морозко столкнулись головами. Но это футбол. Такое бывает. Главное, что обошлось без серьезных проблем при обновлении. Операция также не понадобилась, поэтому вернулся к тренировкам быстрее, чем прогнозировалось. Спасибо всем врачам, кто помогал восстановиться.
– Сейчас тренируетесь в защитной маске?
– Да, нужно некоторое время использовать защитную маску. Но никаких ограничений по тренировкам у меня нет. Тренируюсь в общей группе, готовлюсь к матчу с Металлистом 1925 года на общих условиях. Буду пытаться вернуть свою форму как можно скорее.
– Пока не играли, как вам результаты Ворсклы в чемпионате?
– Каждая команда в нашем чемпионате хочет брать максимум очков. Возможно, по результатам в Ворскле не все хорошо, но по игре команда выглядит очень прилично. Ворскла в каждой игре создает моменты, хорошо комбинирует. Надеюсь, эта полоса пройдет, и мы будем иметь в своем активе больше очков.
– Команда уже привыкла к новому тренерскому штабу?
– Да, думаю, в игре все это видят. Мы выполняем установки на игру, отдаемся игре в каждом матче, чтобы порадовать наших болельщиков. Для нас важен каждый матч.
– Игра с Металлистом 1925 года для Ворсклы будет принципиальной?
– Потому что ее возглавляет наш бывший тренер Виктор Скрипник? Нет, для нас каждая игра принципиальна, ведь нужно набирать очки. Мы на каждый матч настраиваемся, чтобы выиграть.
– Вам комфортно работалось с Виктором Скрипником?
– Да, никаких проблем. Он, как и любой другой тренер, приносил Ворскле пользу. Может, не все получалось, но команда пыталась выигрывать в каждом матче.
– Вскоре у Ворсклы финальный матч Кубка Украины против Шахтера. Шансы у горняков повыше?
– Для горняков важен матч, но для нас тоже. Все-таки, мы будем пытаться вернуть Кубок Украины в Полтаву. Поэтому приложим максимум усилий, чтобы выиграть финал. Тем более, есть возможность через Кубок попасть в еврокубки, где мы также мечтаем сыграть.
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