Опытный полузащитник Ворсклы пропустит 2 недели из-за травмы головы
Александр Скляр получил серьезное повреждение в матче против «Вереса»
Футболист полтавской «Ворсклы» Александр Скляр пропустит минимум две недели из-за травмы головы, полученной в матче против «Вереса» (2:1).
«Минимум две недели будет вне тренировочного процесса, а, следовательно, и без любимой игры Александр Скляр. Один из лидеров нашей команды, опытный боец получил достаточно серьезную травму головы на 59-й минуте встречи. Игрока сразу же отвезли в больницу, где сейчас, в условиях стационара, ему оказывается вся необходимая помощь.
Руководство клуба, тренерский штаб и все Ворскляне желают Александру скорейшего выздоровления и возвращения к работе», – говорится в заявлении клуба.
33-летний Скляр в этом сезоне сыграл 15 в УПЛ, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
Отметим, что в следующем туре «Ворскла» сыграет гостевой матч против одесского «Черноморца».
Ранее сообщалось, что опытный защитник «Ворсклы» Владимир Чеснаков вернется в игру после паузы сборных.
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