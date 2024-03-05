Опытный полузащитник Ворсклы пропустит 2 недели из-за травмы головы

Футболист полтавской «Ворсклы» Александр Скляр пропустит минимум две недели из-за травмы головы, полученной в матче против «Вереса» (2:1).

«Минимум две недели будет вне тренировочного процесса, а, следовательно, и без любимой игры Александр Скляр. Один из лидеров нашей команды, опытный боец получил достаточно серьезную травму головы на 59-й минуте встречи. Игрока сразу же отвезли в больницу, где сейчас, в условиях стационара, ему оказывается вся необходимая помощь.

Руководство клуба, тренерский штаб и все Ворскляне желают Александру скорейшего выздоровления и возвращения к работе», – говорится в заявлении клуба.