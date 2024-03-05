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Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 12:30 | Обновлено 05 марта 2024, 12:31
61
0

Опытный полузащитник Ворсклы пропустит 2 недели из-за травмы головы

Александр Скляр получил серьезное повреждение в матче против «Вереса»

05 марта 2024, 12:30 | Обновлено 05 марта 2024, 12:31
61
0
Опытный полузащитник Ворсклы пропустит 2 недели из-за травмы головы
ФК Ворскла. Александр Скляр (с мячом)

Футболист полтавской «Ворсклы» Александр Скляр пропустит минимум две недели из-за травмы головы, полученной в матче против «Вереса» (2:1).

«Минимум две недели будет вне тренировочного процесса, а, следовательно, и без любимой игры Александр Скляр. Один из лидеров нашей команды, опытный боец получил достаточно серьезную травму головы на 59-й минуте встречи. Игрока сразу же отвезли в больницу, где сейчас, в условиях стационара, ему оказывается вся необходимая помощь.

Руководство клуба, тренерский штаб и все Ворскляне желают Александру скорейшего выздоровления и возвращения к работе», – говорится в заявлении клуба.

33-летний Скляр в этом сезоне сыграл 15 в УПЛ, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Отметим, что в следующем туре «Ворскла» сыграет гостевой матч против одесского «Черноморца».

Ранее сообщалось, что опытный защитник «Ворсклы» Владимир Чеснаков вернется в игру после паузы сборных.

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Александр Скляр Ворскла Полтава травма головы
Источник ФК Ворскла
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