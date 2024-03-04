Опытный защитник Ворсклы вернется в игру после паузы сборных
Владимир Чеснаков восстанавливается после травмы
В двух сыгранных календарных матчах «Ворсклы» в 2024 году центрального защитника Владимира Чеснакова не было даже среди запасных.
Тем не менее, как стало известно Sport.ua, 36-летний Владимир Чеснаков, который является одним из старейших участников текущего чемпионата УПЛ, еще не собирается вешать бутсы на гвоздь.
Стопер еще восстанавливается после повреждений, хотя и провел с «Ворсклой» февральский турецкий этап подготовки. Скорее всего, ветеран сможет помочь своей команде уже после международной мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной стыковыми матчами национальной сборной Украины за право выступать в финальной части чемпионата Европы.
Сейчас в текущем чемпионате УПЛ Владимир Чеснаков принял участие в трех поединках «Ворсклы».
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