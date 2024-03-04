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  4. Опытный защитник Ворсклы вернется в игру после паузы сборных
Украина. Премьер лига
04 марта 2024, 18:44 |
484
0

Опытный защитник Ворсклы вернется в игру после паузы сборных

Владимир Чеснаков восстанавливается после травмы

04 марта 2024, 18:44 |
484
0
Опытный защитник Ворсклы вернется в игру после паузы сборных
УПЛ. Владимир Чеснаков

В двух сыгранных календарных матчах «Ворсклы» в 2024 году центрального защитника Владимира Чеснакова не было даже среди запасных.

Тем не менее, как стало известно Sport.ua, 36-летний Владимир Чеснаков, который является одним из старейших участников текущего чемпионата УПЛ, еще не собирается вешать бутсы на гвоздь.

Стопер еще восстанавливается после повреждений, хотя и провел с «Ворсклой» февральский турецкий этап подготовки. Скорее всего, ветеран сможет помочь своей команде уже после международной мартовской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной стыковыми матчами национальной сборной Украины за право выступать в финальной части чемпионата Европы.

Сейчас в текущем чемпионате УПЛ Владимир Чеснаков принял участие в трех поединках «Ворсклы».

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Владимир Чеснаков Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма
Источник Sport.ua
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