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Украина. Премьер лига
04 мая 2024, 01:20 | Обновлено 04 мая 2024, 01:51
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0

Сикан или Ванат? Кто станет лучшим футболистом УПЛ в апреле

Определено по 4 претендента в номинациях на лучшего игрока и тренера

04 мая 2024, 01:20 | Обновлено 04 мая 2024, 01:51
70
0
Сикан или Ванат? Кто станет лучшим футболистом УПЛ в апреле
Даниил Сикан и Владислав Ванат

Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы кандидатов на лучшего игрока и лучшего тренера апреля.

Определено по 4 претендента в каждой номинации.

Претенденты на лучшего игрока УПЛ в апреле 2024

  • Владислав Ванат (Динамо)
  • Даниил Сикан (Шахтер)
  • Алексей Гуцуляк (Днепр-1)
  • Максим Лунев (Кривбасс)

Претенденты на лучшего тренера УПЛ в апреле 2024

  • Марино Пушич (Шахтер)
  • Александр Шовковский (Динамо)
  • Желько Любенович (Минай)
  • Виталий Пономарев (Рух)

Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 7 мая 09:00.

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Динамо Киев Александр Шовковский Желько Любенович чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига лучший игрок Минай лучший тренер Владислав Ванат Рух Львов Марино Пушич Виталий Пономарев Даниил Сикан Алексей Гуцуляк Максим Лунев Днепр-1
Николай Степанюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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