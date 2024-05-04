Украина. Премьер лига04 мая 2024, 01:20 | Обновлено 04 мая 2024, 01:51
70
0
Сикан или Ванат? Кто станет лучшим футболистом УПЛ в апреле
Определено по 4 претендента в номинациях на лучшего игрока и тренера
04 мая 2024, 01:20 | Обновлено 04 мая 2024, 01:51
70
0
Украинская Премьер-лига официально объявила шорт-листы кандидатов на лучшего игрока и лучшего тренера апреля.
Определено по 4 претендента в каждой номинации.
Претенденты на лучшего игрока УПЛ в апреле 2024
- Владислав Ванат (Динамо)
- Даниил Сикан (Шахтер)
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1)
- Максим Лунев (Кривбасс)
Претенденты на лучшего тренера УПЛ в апреле 2024
- Марино Пушич (Шахтер)
- Александр Шовковский (Динамо)
- Желько Любенович (Минай)
- Виталий Пономарев (Рух)
Голосование проходит на официальных ресурсах УПЛ до 7 мая 09:00.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 03 мая 2024, 21:47 26
Украина стала лучшей командой Дивизиона 1B
Футбол | 03 мая 2024, 11:30 10
В прессу попала информация о временах работы нынешнего коуча «Шахтера» в «Твенте»
Теннис | 03.05.2024, 01:01
Футбол | 03.05.2024, 17:27
Футбол | 03.05.2024, 23:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.05.2024, 09:31 39
02.05.2024, 06:20 7
02.05.2024, 06:35 6
03.05.2024, 07:01 3
02.05.2024, 23:36 8
02.05.2024, 15:11 4
03.05.2024, 15:09 3
03.05.2024, 12:33 3