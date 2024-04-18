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  4. Андрей ЛУНИН: «В моей стране ситуация сложная»
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 04:42 |
740
1

Андрей ЛУНИН: «В моей стране ситуация сложная»

Украинский голкипер Реала помог команде пройти Манчестер Сити в 1/4 финала ЛЧ

18 апреля 2024, 04:42 |
740
1
Андрей ЛУНИН: «В моей стране ситуация сложная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который отразил два удара игроков «горожан» в серии пенальти, поделился эмоциями:

«Я самый счастливый человек в мире.

Но в моей стране ситуация сложная. Поэтому мне нелегко тренироваться изо дня в день. Но хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает».

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Даниил Агарков Источник: Twitter
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apepa
Молодец, Андрюха! Ты своей игрой поднимаешь авторитет и престиж нашей страны. Когда выиграешь ЛЧ привези обязательно кубок в Украину. Пусть украинцы пофоткаюцца с ним и порадуюцца вместе с тобой! Герой ты наш! Ждем!
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