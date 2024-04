Андрей ЛУНИН: «В моей стране ситуация сложная»

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин, который отразил два удара игроков «горожан» в серии пенальти, поделился эмоциями:

«Я самый счастливый человек в мире.

Но в моей стране ситуация сложная. Поэтому мне нелегко тренироваться изо дня в день. Но хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживает».

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)

Lunin: “The situation is difficult in my country. It is not easy for me to train on a day-to-day basis because of this. But I want to thank everyone who is supporting me.” pic.twitter.com/X4pLQSxTp6