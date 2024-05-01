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  4. Лунин провел 46-й матч за Реал. Сколько голов пропустил украинский вратарь?
Лига чемпионов
01 мая 2024, 00:15 |
218
0

Лунин провел 46-й матч за Реал. Сколько голов пропустил украинский вратарь?

Андрей отыграл первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2)

01 мая 2024, 00:15 |
218
0
Лунин провел 46-й матч за Реал. Сколько голов пропустил украинский вратарь?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу, пропустив 2 гола.

В ворота украинца в составе мюнхенцев отличились Лерой Сане и Гарри Кейн.

Для 25-летнего украинца это был 46-й поединок в составе столичного гранда Испании.

За все время Лунин пропустил 46 мячей в форме «Реала». Также на его счету 16 сухих матчей.

Что касается текущего сезона, то Андрей провел за «сливочных» 28 игр во всех турнирах, пропустил 25 голов и 12 раз отстоял на ноль.

Гол Сане в ворота Лунина (45-й пропущенный Андрея за Реал)

Гол Кейна в ворота Лунина (46-й пропущенный Андрея за Реал)

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видео голов и обзор Андрей Лунин Реал Мадрид Бавария Бавария - Реал статистика Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу Ла Лига Лерой Сане Гарри Кейн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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