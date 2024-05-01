Лунин провел 46-й матч за Реал. Сколько голов пропустил украинский вратарь?
Андрей отыграл первый поединок 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2)
30 апреля состоялся первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу, пропустив 2 гола.
В ворота украинца в составе мюнхенцев отличились Лерой Сане и Гарри Кейн.
Для 25-летнего украинца это был 46-й поединок в составе столичного гранда Испании.
За все время Лунин пропустил 46 мячей в форме «Реала». Также на его счету 16 сухих матчей.
Что касается текущего сезона, то Андрей провел за «сливочных» 28 игр во всех турнирах, пропустил 25 голов и 12 раз отстоял на ноль.
Гол Сане в ворота Лунина (45-й пропущенный Андрея за Реал)
Гол Кейна в ворота Лунина (46-й пропущенный Андрея за Реал)
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