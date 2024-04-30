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Лига чемпионов
30 апреля 2024, 05:07 |
51
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСЖ

Полуфинальный матч главного еврокубка пройдет 1 мая в 22:00

30 апреля 2024, 05:07 |
51
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и парижским «ПСЖ» пройдет 1 мая в 22:00.

Команды встречаются в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

7 мая в Париже на «Парк де Пренс» состоится ответный поединок, и будет определен финалист турнира

«Боруссия» Д в плей-офф обыграла нидерландский ПСВ (1:1, 2:0) и испанский Атлетико Мадрид (1:2, 4:2).

ПСЖ нанес поражение испанским командам Реал Сосьедад (2:0, 2:1) и Барселона (2:3, 4:1).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСЖ

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ где смотреть
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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