Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСЖ
Полуфинальный матч главного еврокубка пройдет 1 мая в 22:00
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и парижским «ПСЖ» пройдет 1 мая в 22:00.
Команды встречаются в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
7 мая в Париже на «Парк де Пренс» состоится ответный поединок, и будет определен финалист турнира
«Боруссия» Д в плей-офф обыграла нидерландский ПСВ (1:1, 2:0) и испанский Атлетико Мадрид (1:2, 4:2).
ПСЖ нанес поражение испанским командам Реал Сосьедад (2:0, 2:1) и Барселона (2:3, 4:1).
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСЖ
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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