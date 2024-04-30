Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Боруссией» Дортмунд и парижским «ПСЖ» пройдет 1 мая в 22:00.

Команды встречаются в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

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7 мая в Париже на «Парк де Пренс» состоится ответный поединок, и будет определен финалист турнира

«Боруссия» Д в плей-офф обыграла нидерландский ПСВ (1:1, 2:0) и испанский Атлетико Мадрид (1:2, 4:2).

ПСЖ нанес поражение испанским командам Реал Сосьедад (2:0, 2:1) и Барселона (2:3, 4:1).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Боруссия Д – ПСЖ

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.