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Лига Чемпионов
Боруссия Д
01.05.2024 22:00 - : -
ПСЖ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 апреля 2024, 06:59 | Обновлено 29 апреля 2024, 08:31
17
0

Боруссия Д – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 мая в 22:00 первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

29 апреля 2024, 06:59 | Обновлено 29 апреля 2024, 08:31
17
0
Боруссия Д – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и парижский «ПСЖ».

Первый поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный матч состоится 7 мая в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Немецкая «Боруссия» Д в 1/8 финала выбила из турнира нидерландский ПСВ (1:1 на выезде, 2:0 дома), а затем обыграла «Атлетико Мадрид (на выезде 1:2, дома 4:2)

Французский ПСЖ в первом раунде плей-офф нанес поражение испанскому »Реалу Сосьедад» (2:0 дома, 2:1 на выезде), а в 1/4 финала взял верх над «Барселоной» (2:3 дома, 4:1 на выезде)

Боруссия Д – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Боруссия Дортмунд смотреть онлайн Лига чемпионов Боруссия Д - ПСЖ ПСЖ
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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