1 мая в 22:00 в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и парижский «ПСЖ».

Первый поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

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Ответный матч состоится 7 мая в Париже на «Парк де Пренс». Правило выездного гола не действует.

Немецкая «Боруссия» Д в 1/8 финала выбила из турнира нидерландский ПСВ (1:1 на выезде, 2:0 дома), а затем обыграла «Атлетико Мадрид (на выезде 1:2, дома 4:2)

Французский ПСЖ в первом раунде плей-офф нанес поражение испанскому »Реалу Сосьедад» (2:0 дома, 2:1 на выезде), а в 1/4 финала взял верх над «Барселоной» (2:3 дома, 4:1 на выезде)

Боруссия Д – ПСЖ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.