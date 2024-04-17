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  4. Экс-наставник Шахтера и нынешний тренер Роналду перенес операцию
Саудовская Аравия
17 апреля 2024, 23:34 |
749
0

Экс-наставник Шахтера и нынешний тренер Роналду перенес операцию

Луишу Каштру порекомендовали воздержаться от физической активности

17 апреля 2024, 23:34 |
749
0
Экс-наставник Шахтера и нынешний тренер Роналду перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

62-летний португальский специалист Луиш Каштру перенес оепрцию.

Об этом сообщила пресс-служба саудовского «Аль-Насра», который и возглавляет сейчас португалец:

«Тренеру первой команды Луишу Каштру врач посоветовал воздержаться от физической активности в течение нескольких дней после небольшой медицинской процедуры.

Витор Северино, первый помощник тренера, будет руководить командой до тех пор, пока Каштру не вернется.

Выздоравливайте скорее, Мистер», – подписана публикация.

Луиш не сможет руководить Криштиану Роналду и компанией в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Файхой» 19 апреля.

Каштру тренировал донецкий «Шахтер» с 2019 по 2021 год.

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Луиш Каштру операция Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Шахтер Донецк
Даниил Агарков Источник: ФК Аль-Наср
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