Экс-наставник Шахтера и нынешний тренер Роналду перенес операцию
Луишу Каштру порекомендовали воздержаться от физической активности
62-летний португальский специалист Луиш Каштру перенес оепрцию.
Об этом сообщила пресс-служба саудовского «Аль-Насра», который и возглавляет сейчас португалец:
«Тренеру первой команды Луишу Каштру врач посоветовал воздержаться от физической активности в течение нескольких дней после небольшой медицинской процедуры.
Витор Северино, первый помощник тренера, будет руководить командой до тех пор, пока Каштру не вернется.
Выздоравливайте скорее, Мистер», – подписана публикация.
Луиш не сможет руководить Криштиану Роналду и компанией в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Файхой» 19 апреля.
Каштру тренировал донецкий «Шахтер» с 2019 по 2021 год.
Coach of the first team Mr. Luis Castro was advised by the doctor to refrain from physical activity for a few days following a minor medical procedure.— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 17, 2024
Mr. Vitor Severino, the first assistant coach, will be in charge of the team until Mr. Castro comes back.
Get well soon Mister… pic.twitter.com/sSUGjvSIoE
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