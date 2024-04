Экс-наставник Шахтера и нынешний тренер Роналду перенес операцию

62-летний португальский специалист Луиш Каштру перенес оепрцию.

Об этом сообщила пресс-служба саудовского «Аль-Насра», который и возглавляет сейчас португалец:

«Тренеру первой команды Луишу Каштру врач посоветовал воздержаться от физической активности в течение нескольких дней после небольшой медицинской процедуры.

Витор Северино, первый помощник тренера, будет руководить командой до тех пор, пока Каштру не вернется.

Выздоравливайте скорее, Мистер», – подписана публикация.

Луиш не сможет руководить Криштиану Роналду и компанией в матче 28-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Файхой» 19 апреля.

Каштру тренировал донецкий «Шахтер» с 2019 по 2021 год.

Coach of the first team Mr. Luis Castro was advised by the doctor to refrain from physical activity for a few days following a minor medical procedure.



Mr. Vitor Severino, the first assistant coach, will be in charge of the team until Mr. Castro comes back.



Get well soon Mister… pic.twitter.com/sSUGjvSIoE