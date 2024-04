Страна западной Азии, игравшая в Европе, может выступить на Копа Америка

Израильская футбольная ассоциация (IFA) подписала соглашение с КОНМЕБОЛ.

В Израиле рассчитывают, что это позволит сборной возможность сыграть на будущих Кубках Америки.

«Мы очень надеемся, что сборная Израиля вскоре станет частью одного из главных турниров, которые организовывает КОНМЕБОЛ, возможно, Копа Америка», – пишется в пресс-релизе.

Ранее на турниры, которые организовывала южноамериканская конфедерация, приглашались команды из Японии и Катара.

В ФИФА отказались комментировать это соглашение. Израиль является членом УЕФА с 1994 года.

Израиль не сумел пробиться на Евро-2024, проиграв в стартовом матче плей-офф команде Исландии 1:4.

Orgullosos de ser parte de la gran familia @CONMEBOL . Juntos por el bien del juego y el compañerismo.



The IFA is Proud to join the magnificent CONMEBOL family. Together, for the good of the play and camaraderie



ההתאחדות לכדורגל וקונמבול חתמו על הסכם שת"פ היסטורי. שינו זוארץ:… pic.twitter.com/yklC88Y0uj