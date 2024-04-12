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Кубок Америки
12 апреля 2024, 20:17 |
819
1

Страна западной Азии, игравшая в Европе, может выступить на Копа Америка

Израильская футбольная ассоциация подписала контракт с КОНМЕБОЛ

12 апреля 2024, 20:17 |
819
1
Страна западной Азии, игравшая в Европе, может выступить на Копа Америка
IFA

Израильская футбольная ассоциация (IFA) подписала соглашение с КОНМЕБОЛ.

В Израиле рассчитывают, что это позволит сборной возможность сыграть на будущих Кубках Америки.

«Мы очень надеемся, что сборная Израиля вскоре станет частью одного из главных турниров, которые организовывает КОНМЕБОЛ, возможно, Копа Америка», – пишется в пресс-релизе.

Ранее на турниры, которые организовывала южноамериканская конфедерация, приглашались команды из Японии и Катара.

В ФИФА отказались комментировать это соглашение. Израиль является членом УЕФА с 1994 года.

Израиль не сумел пробиться на Евро-2024, проиграв в стартовом матче плей-офф команде Исландии 1:4.

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сборная Израиля по футболу Кубок Америки 2024 КОНМЕБОЛ
Источник The Athletic
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jugulator
Країна західної Азії, яка грала в Європі, може десь виступити.
Так було б краще.
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