С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу викингов
21 марта в Будапеште состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Израиля и Исландии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу викингов.
Хет-триком отметился Альберт Гудмундссон (39, 83, 87). Еще один гол на счету Арнора Траустасона (42). У Израиля единственный мяч забил Эран Захави на 31-й минуте, который реализовал пенальти.
В финале отбора к чемпионату Европы Исландия сыграет против сборной Украины, которая в сложном поединке вырвала минимальную победу у Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 26 марта в 21:45 по Киеву в польском Вроцлаве.
Евро-2024. Плей-офф. 21 марта
Израиль – Исландия – 1:4
Голы: Захави, 31 (пен.) – Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42
🇮🇸 Gudmundsson's free-kick perfection... 😲#EURO2024 pic.twitter.com/PdMd3Foh3I— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 21, 2024
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Захист у Ізраїля і в нас зовсім різний. Нам і Боснія не забила б якби Миколенко не відступав, а атакував граця що рухався з м'ячем.