С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024

21 марта в Будапеште состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Израиля и Исландии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу викингов.

Хет-триком отметился Альберт Гудмундссон (39, 83, 87). Еще один гол на счету Арнора Траустасона (42). У Израиля единственный мяч забил Эран Захави на 31-й минуте, который реализовал пенальти.

В финале отбора к чемпионату Европы Исландия сыграет против сборной Украины, которая в сложном поединке вырвала минимальную победу у Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 26 марта в 21:45 по Киеву в польском Вроцлаве.

Евро-2024. Плей-офф. 21 марта

Израиль – Исландия – 1:4

Голы: Захави, 31 (пен.) – Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42