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Евро
Израиль
21.03.2024 21:45 – FT 1 : 4
Исландия
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Чемпионат Европы
21 марта 2024, 23:45 | Обновлено 22 марта 2024, 00:05
11079
9

С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024

Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу викингов

21 марта 2024, 23:45 | Обновлено 22 марта 2024, 00:05
11079
9
С хет-триком! Исландия разбила Израиль и вышла в финал плей-офф Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта в Будапеште состоялся полуфинальный матч плей-офф Евро-2024 между сборными Израиля и Исландии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу викингов.

Хет-триком отметился Альберт Гудмундссон (39, 83, 87). Еще один гол на счету Арнора Траустасона (42). У Израиля единственный мяч забил Эран Захави на 31-й минуте, который реализовал пенальти.

В финале отбора к чемпионату Европы Исландия сыграет против сборной Украины, которая в сложном поединке вырвала минимальную победу у Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 26 марта в 21:45 по Киеву в польском Вроцлаве.

Евро-2024. Плей-офф. 21 марта

Израиль – Исландия – 1:4

Голы: Захави, 31 (пен.) – Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42

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Альберт Гудмундссон сборная Исландии по футболу сборная Израиля по футболу хет-трик Евро-2024 пенальти Эран Захави Израиль - Исландия
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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introvert
Залишається сподіватися, що Циганков до матчу з ісландцями таки відновиться, бо з цим кротячим "креативом" каші не звариш.
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+9
олеся лопунова
С Исландией у нас свои счёты...Помним помним отбор... Удачи нам 
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+6
andre_lui
Це одноклубник Малиновського?
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0
igor shmuylo
честно говоря   если не матвиенко . унас бы проблем  бы не было .ето же не первый раз когда от матвиенко  и прилетают мячи . 
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0
didora
Україні вони стільки НЕ наб'ють!
Захист у Ізраїля і в нас зовсім різний. Нам і Боснія не забила б якби Миколенко не відступав, а атакував граця що рухався з м'ячем.
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-1
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kadaad
Так же Исландия и Украине набьет.
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-19
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