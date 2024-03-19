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Евро
Израиль
21.03.2024 21:45 - : -
Исландия
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Чемпионат Европы
19 марта 2024, 11:46 | Обновлено 19 марта 2024, 12:33
245
0

Израиль – Исландия. Потенциальный соперник Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 21 марта в 21:45 матч плей-офф квалификации чемпионата Европы

19 марта 2024, 11:46 | Обновлено 19 марта 2024, 12:33
245
0
Израиль – Исландия. Потенциальный соперник Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграют сборные Израиля и Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победитель встречи выйдет в финал плей-офф на победителя поединка между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Если сине-желтые обыграют боснийцев, то финальный матч отбора к чемпионату Европы состоится во Вроцлаве либо у Израиля, либо у Исландии.

Сборная Израиля заняла 3-е место в группе I (15 очков), а в финальную стадию пробились команды Румынии (22) и Швейцарии (17). Ниже сине-белых расположились беларусь (12), Косово (11) и Андорра (2).

Команда Исландии в группе J набрала 10 очков финишировала лишь 4-й, но отобралась в плей-офф благодаря выступлению в Лиге наций. Португалия (30) и Словакия (22) выполнили задачу выхода в финальную часть. Третья строчка в этой группе досталась Люксембургу (17), а ниже викингов расположились Босния и Герцеговина (9) и Лихтенштейн (0).

Плей-офф квалификации Евро-2024

  • 21.03. 19:00. Путь C. Грузия – Люксембург
  • 21.03. 21:45. Путь C. Греция – Казахстан
  • 21.03. 21:45. Путь B. Босния и Герцеговина – Украина
  • 21.03. 21:45. Путь B. Израиль – Исландия
  • 21.03. 21:45. Путь A. Польща – Эстония
  • 21.03. 21:45. Путь A. Уэльс – Финляндия

Израиль – Исландия. Потенциальный соперник Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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