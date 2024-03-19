Израиль – Исландия. Потенциальный соперник Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 21 марта в 21:45 матч плей-офф квалификации чемпионата Европы
21 марта в 21:45 по киевскому времени состоится полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграют сборные Израиля и Исландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победитель встречи выйдет в финал плей-офф на победителя поединка между Боснией и Герцеговиной и Украиной. Если сине-желтые обыграют боснийцев, то финальный матч отбора к чемпионату Европы состоится во Вроцлаве либо у Израиля, либо у Исландии.
Сборная Израиля заняла 3-е место в группе I (15 очков), а в финальную стадию пробились команды Румынии (22) и Швейцарии (17). Ниже сине-белых расположились беларусь (12), Косово (11) и Андорра (2).
Команда Исландии в группе J набрала 10 очков финишировала лишь 4-й, но отобралась в плей-офф благодаря выступлению в Лиге наций. Португалия (30) и Словакия (22) выполнили задачу выхода в финальную часть. Третья строчка в этой группе досталась Люксембургу (17), а ниже викингов расположились Босния и Герцеговина (9) и Лихтенштейн (0).
Плей-офф квалификации Евро-2024
- 21.03. 19:00. Путь C. Грузия – Люксембург
- 21.03. 21:45. Путь C. Греция – Казахстан
- 21.03. 21:45. Путь B. Босния и Герцеговина – Украина
- 21.03. 21:45. Путь B. Израиль – Исландия
- 21.03. 21:45. Путь A. Польща – Эстония
- 21.03. 21:45. Путь A. Уэльс – Финляндия
Израиль – Исландия. Потенциальный соперник Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Как всегда, в словах агрессора мало правды и искренности
Эмиль Мустафаев может впервые сыграть за национальную команду Азербайджана