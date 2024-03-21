21 марта на «Ференц Суса» (Будапешт) пройдет матч раунда 1/2 финала плей-офф за выход на Евро, в котором сборная Израиля встретится со сборной Исландии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ставки на матч Израиль – Исландия

Израиль

Команда вполне доминировала в азиатском футболе пол века назад - стабильно брала медали на континентальном кубке, даже выигрывала его, ну и на чемпионат мира пробилась. Но, по политическим, а не спортивным, резонам бело-синих перенесли под эгиду УЕФА. Тут уровень конкуренции гораздо выше. Точнее, такой, что ничего внятного демонстрировать не удавалось десятилетиями. Кроме Лиги Наций, где было выиграно 2 повышения за 3 цикла. Именно это и отправило сейчас сборную в плей-офф, ведь евроквалификация была, по сути, неудачной. Выше, при всех оговорках, пропустили не только не особенно впечатлившую Швейцарию, но и Румынию, и закончив третьми в довольно простой группе. Теперь снова нужно играть в 2 раунда отбора с мотивированными и достаточно сильными противниками, еще и на нейтральном поле.

Исландия

Сборная так и не смогла повторить свой всплеск середины прошлого десятилетия, когда ледяные закончили дебютный для себя Евро-2016 только в четвертьфинале. Они потом и на чемпионат мира впервые пробились, но уже там ограничились одним очком, пусть и взятым с Аргентиной. Следующие отборы проваливались, и нынешний, кстати, был слабым: только 10 очков в 10 поединках, львиная часть из которых была взята с Лихтенштейном. При этом опередили на очко Боснию, но серьезно отстали не только от Словакии и Польши - Люксембург набрал 17 баллов. Более того, в Лиге Наций скандинавы ведь тоже не впечатлили, сведя все 4 поединка вничью и став вторым в своей усеченной без россиян группе. Но регламент таков, что и этого хватило, чтобы оказаться в двух победах от Евро!

Статистика личных встреч

Все 3 поединка, в том числе оба в упомянутой Лиге Наций, стороны заканчивали ничьими.

Прогноз

GGBET считает, что пора бы бело-синим выиграть. И с этим не поспоришь - ставим на номинальных хозяев арены (коэффициент - 2,15).