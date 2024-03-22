Израиль – Исландия – 1:4. Кого стоит бояться Украине? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор полуфинального матча плей-офф Евро-2024
21 марта в 21:45 по киевскому времени состоялся полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграли сборные Израиля и Исландии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу викингов.
В финале квалификации Исландия сыграет против Украины во Вроцлаве (26 марта).
Евро-2024. Плей-офф. Полуфинал
Израиль – Исландия – 1:4
Голы: Захави, 31 (пен.) – Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42
Видеообзор матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о кадрах, которые решают все, накануне матча сборной против Боснии
Полуфинальный поединок плей-офф Евро-2024 пройдет в городе Зеница