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Евро
Израиль
21.03.2024 21:45 – FT 1 : 4
Исландия
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Чемпионат Европы
22 марта 2024, 00:25 |
3933
0

Израиль – Исландия – 1:4. Кого стоит бояться Украине? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор полуфинального матча плей-офф Евро-2024

22 марта 2024, 00:25 |
3933
0
Израиль – Исландия – 1:4. Кого стоит бояться Украине? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

21 марта в 21:45 по киевскому времени состоялся полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграли сборные Израиля и Исландии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу викингов.

В финале квалификации Исландия сыграет против Украины во Вроцлаве (26 марта).

Евро-2024. Плей-офф. Полуфинал

Израиль – Исландия – 1:4

Голы: Захави, 31 (пен.) – Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42

Видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия).
73’
Roy Revivo (Израиль) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Арнор Траустасон (Исландия).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Альберт Гудмундссон (Исландия).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Эран Захави (Израиль).
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Источник Sport.ua
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