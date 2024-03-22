21 марта в 21:45 по киевскому времени состоялся полуфинальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

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На стадионе «Ференц Суса» в городе Будапешт (Венгрия) между собой сыграли сборные Израиля и Исландии. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу викингов.

В финале квалификации Исландия сыграет против Украины во Вроцлаве (26 марта).

Евро-2024. Плей-офф. Полуфинал

Израиль – Исландия – 1:4

Голы: Захави, 31 (пен.) – Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42

Видеообзор матча: