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Франция
08 декабря 2024, 21:43 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:46
1090
1

Это все меняет. Стало известно, почему Мбаппе не вызвали в сборную Франции

Килиан Мбаппе хотел сыграть ноябрьские матчи Лиги наций

08 декабря 2024, 21:43 | Обновлено 08 декабря 2024, 21:46
1090
1
Это все меняет. Стало известно, почему Мбаппе не вызвали в сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свое отсутствие в главной футбольной команде страны во время ноябрьских игр сборных:

«Франция – самая важная вещь для меня. В сентября я попросил отдыха. Не играл, ибо чувствовал то, что не готов на 100 процентов». «В ноябре это было решение тренера. Я хотел играть за сборную в ноябре! Но тренер не вызвал меня и я не могу сказать, почему, извините». «Если он захочет, то скажет. Мне же этого делать нельзя».

Без Мбаппе в ноябре французы сыграли вничью с Израилем и выиграли у Италии со счетом 3:1.

Мбаппе прокомментировал матч с «Жироной».

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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luceorius
 Якщо стоїть дилема: посадять чи не посадять, то це ще більше змінює, ніж невиклик до збірної, незабиті пенальті чи претензії тренера, партнерів та фанів.
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