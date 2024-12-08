Это все меняет. Стало известно, почему Мбаппе не вызвали в сборную Франции

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал свое отсутствие в главной футбольной команде страны во время ноябрьских игр сборных:

«Франция – самая важная вещь для меня. В сентября я попросил отдыха. Не играл, ибо чувствовал то, что не готов на 100 процентов». «В ноябре это было решение тренера. Я хотел играть за сборную в ноябре! Но тренер не вызвал меня и я не могу сказать, почему, извините». «Если он захочет, то скажет. Мне же этого делать нельзя».

Без Мбаппе в ноябре французы сыграли вничью с Израилем и выиграли у Италии со счетом 3:1.

Мбаппе прокомментировал матч с «Жироной».