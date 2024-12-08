«Трудная игра». Мбаппе сделал заявление после победы над Жироной в Ла Лиге

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после победы «сливочных» над «Жироной» (3:0) в матче 16 тура испанской Ла Лиги. Француз отметил фактор Джуда Беллингема.

«Это была трудная игра. Мы знали, насколько это важно, и мы должны были выиграть. Мы играли против команды, которая очень сильна дома и много держит мяч.

Мы очень хорошо начали игру, забили гол в первом тайме. Во втором тайме мы отыгрались очень сильно и быстро забили два гола подряд. После этого мы контролировали игру. Помогать команде – часть моей работы. Я стараюсь делать это в каждой игре, играть с характером и помогать команде побеждать.

Беллингем – невероятный, отличный игрок. Как я всегда говорил, играть здесь в Мадриде с высококлассными игроками – одно удовольствие. Сегодня Беллингем провел отличную игру, так же и другие нападающие: Браим и Арда Гюллер. Также полузащитники, защитники и все вышедшие на замену игроки. Мы – команда, и я очень рад сегодняшней победе», – сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Реал» занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 36 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Ранее своим мнением о матче против «Жироны» поделился главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти