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  4. Сачко взял только 5 геймов у швейцарца в 1/8 финала турнира в Мадриде
ATP
11 апреля 2024, 23:03 |
92
0

Сачко взял только 5 геймов у швейцарца в 1/8 финала турнира в Мадриде

Виталий уступил Леандро Ридлю во 2-м раунде челленджера в Испании

11 апреля 2024, 23:03 |
92
0
Сачко взял только 5 геймов у швейцарца в 1/8 финала турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (АТР 184) завершил выступления на грунтовом челленджере в Мадриде (Испания).

В 1/8 финала украинец в двух сетах уступил Леандро Ридлю (Швейцария, ATP 166) за 1 час и 9 минут.

АТР челленджер Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Леандро Ридль (Швейцария) – 3:6, 2:6

Это была третья встреча теннисистов. Сачко проиграл 2-й очный поединок.

Ридль в четвертьфинале соревнований в Испании сыграет против Жоау Фонсеки.

Виталий на старте турнира выиграл у Франческо Пассаро.

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Виталий Сачко ATP Мадрид
Источник Sport.ua
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