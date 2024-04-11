Сачко взял только 5 геймов у швейцарца в 1/8 финала турнира в Мадриде
Виталий уступил Леандро Ридлю во 2-м раунде челленджера в Испании
Первая ракетка Украины Виталий Сачко (АТР 184) завершил выступления на грунтовом челленджере в Мадриде (Испания).
В 1/8 финала украинец в двух сетах уступил Леандро Ридлю (Швейцария, ATP 166) за 1 час и 9 минут.
АТР челленджер Мадрид. Грунт. 1/8 финала
Виталий Сачко (Украина) – Леандро Ридль (Швейцария) – 3:6, 2:6
Это была третья встреча теннисистов. Сачко проиграл 2-й очный поединок.
Ридль в четвертьфинале соревнований в Испании сыграет против Жоау Фонсеки.
Виталий на старте турнира выиграл у Франческо Пассаро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матчевое противостояние состоится 12–13 апреля во Флориде, США
10 апреля победы одержали Барселона и Атлетико, днем ранее зафиксировали 2 ничьи