Сачко взял только 5 геймов у швейцарца в 1/8 финала турнира в Мадриде

Первая ракетка Украины Виталий Сачко (АТР 184) завершил выступления на грунтовом челленджере в Мадриде (Испания).

В 1/8 финала украинец в двух сетах уступил Леандро Ридлю (Швейцария, ATP 166) за 1 час и 9 минут.

АТР челленджер Мадрид. Грунт. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) – Леандро Ридль (Швейцария) – 3:6, 2:6

Это была третья встреча теннисистов. Сачко проиграл 2-й очный поединок.

Ридль в четвертьфинале соревнований в Испании сыграет против Жоау Фонсеки.

Виталий на старте турнира выиграл у Франческо Пассаро.