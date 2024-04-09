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  4. Сачко с камбеком выиграл у итальянца за 3 часа на старте турнира в Мадриде
ATP
09 апреля 2024, 20:20 |
106
0

Сачко с камбеком выиграл у итальянца за 3 часа на старте турнира в Мадриде

Виталий в трех сетах обыграл Франческо Пассаро в 1-м раунде грунтового челленджера

09 апреля 2024, 20:20 |
106
0
Сачко с камбеком выиграл у итальянца за 3 часа на старте турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 184) успешно стартовал на грунтовом челленджере в Мадриде (Испания).

В 1/16 финала украинец в трех сетах обыграл Франческо Пассаро (Италия, ATP 219) за 2 часа и 56 минут.

АТР челленджер Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Франческо Пассаро (Италия) [LL] – Виталий Сачко (Украина) – 3:6, 6:4, 5:7

Это была первая встреча теннисистов.

В третьей партии украинец уступал 1:3, но сумел вернуться в игру и закрыть за собой поединок.

Сачко провел третий матч после возвращения. Он не играл с января 2024 года из-за травмы. На его счету теперь 2 победы и 1 поражение. На прошлой неделе первый номер мужского тенниса Украины выиграл у Тристана Ламазина на старте челленджера в Барселоне, но уже во втором раунде уступил Лоренцо Джустино.

В 1/8 финала соревнований в Мадриде Виталий сыграет против 166-й ракетки мира Леандро Ридля из Швейцарии.

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Виталий Сачко ATP Барселона
Источник Sport.ua
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