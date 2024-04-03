Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сачко уступил 32-летнему итальянцу во 2-м раунде турнира в Испании
ATP
03 апреля 2024, 22:16 |
87
0

Сачко уступил 32-летнему итальянцу во 2-м раунде турнира в Испании

Виталий не сумел пробиться в четвертьфинал челленджера в Барселоне, проиграв Джустино

03 апреля 2024, 22:16 |
87
0
Сачко уступил 32-летнему итальянцу во 2-м раунде турнира в Испании
Instagram. Виталий Сачко

Первый номер украинского мужского тенниса Виталий Сачко (АТР 187) завершил выступления на грунтовом челленджере в Барселоне (Испания).

В 1/8 финала украинец в двух сетах проиграл 32-летнему Лоренцо Джустино (Италия, ATP 354) за 1 час и 35 минут.

АТР челленджер Барселона. Грунт. 1/8 финала

Виталий Сачко (Украина) [5] – Лоренцо Джустино (Италия) – 4:6, 2:6

Это была первая встреча теннисистов.

Сачко провел второй матч после травмы, которую он получил в январе 2024 года. На старте турнира в Барселоне Виталий с камбеком выиграл у Тристана Ламазина.

Джустино в четвертьфинале встретится с Йеспером Де Йонгом.

По теме:
Крутых уступил третьему сеяному на челленджере в Барселоне
Камбэк с 1:5 в третьей партии. Сачко триумфально вернулся после травмы
Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал второй ракеткой мира
Виталий Сачко Лоренцо Джустино ATP Барселона
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Теннис | 03 апреля 2024, 02:05 17
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне
Что случилось после 6:0? Ястремская неожиданно проиграла в Чарльстоне

Даяна уступила Магде Линетт в 1/16 финала грунтового турнира WTA 500 в США

Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Бокс | 03 апреля 2024, 09:11 1
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла
Победа спустя 2,5 года. Сиренко нокаутировал Хейла

Украинец провел первый бой с декабря 2021 года

Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
Футбол | 03.04.2024, 15:31
Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
Польский журналист: «Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках»
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
Теннис | 02.04.2024, 21:11
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
ВИДЕО. Стародубцева швырнула ракетку. Соперница на матчболе подала с руки
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Футбол | 03.04.2024, 06:50
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Золотая бутса. Гарри Кейн лидирует с отрывом. На каком месте Артем Довбик?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
ФОТО. Две легенды. Дэвид Бекхэм встретился со своим кумиром детства
02.04.2024, 12:12 5
Теннис
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 5
Футбол
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
ВИДЕО. Челси в соцсетях смакует дриблинг Мудрика
02.04.2024, 15:59
Футбол
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
Испанский тренер рассказал, чем его больше всего поразил Лунин
02.04.2024, 19:57 1
Футбол
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
02.04.2024, 07:17 4
Теннис
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
01.04.2024, 20:05 29
Футбол
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
VAR и пенальти в компенсированное. Рух во Львове вырвал победу у ЛНЗ
01.04.2024, 20:00 12
Футбол
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
Стала известна первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Чарльстоне
01.04.2024, 22:07 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем