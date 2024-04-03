Сачко уступил 32-летнему итальянцу во 2-м раунде турнира в Испании
Виталий не сумел пробиться в четвертьфинал челленджера в Барселоне, проиграв Джустино
Первый номер украинского мужского тенниса Виталий Сачко (АТР 187) завершил выступления на грунтовом челленджере в Барселоне (Испания).
В 1/8 финала украинец в двух сетах проиграл 32-летнему Лоренцо Джустино (Италия, ATP 354) за 1 час и 35 минут.
АТР челленджер Барселона. Грунт. 1/8 финала
Виталий Сачко (Украина) [5] – Лоренцо Джустино (Италия) – 4:6, 2:6
Это была первая встреча теннисистов.
Сачко провел второй матч после травмы, которую он получил в январе 2024 года. На старте турнира в Барселоне Виталий с камбеком выиграл у Тристана Ламазина.
Джустино в четвертьфинале встретится с Йеспером Де Йонгом.
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