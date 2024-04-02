Камбэк с 1:5 в третьей партии. Сачко триумфально вернулся после травмы
Виталий провел первый матч с января
Лидер украинского тенниса Виталий Сачко (№187 ATP) победно стартовал на грунтовом челленджере в Барселоне (Испания).
В матче первого раунда украинец, посеянный под пятым номером, в трех сетах переиграл Тристана Ламазина из Франции (№286 ATP).
Барселона. Первый круг
Виталий Сачко (Украина, 5) – Тристан Ламазин (Франция) – 6:7(6), 6:1, 7:5
Отметим, что Ламазин в финальной партии вел в счете 5:1.
Сачко в следующем раунде сыграет с Деннисом Новаком или Лоренцо Джустино. У Виталия ранее была травма, из-за которой он пропустил два месяца.
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