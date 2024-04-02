Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Камбэк с 1:5 в третьей партии. Сачко триумфально вернулся после травмы
ATP
02 апреля 2024, 14:29 | Обновлено 02 апреля 2024, 14:31
161
0

Камбэк с 1:5 в третьей партии. Сачко триумфально вернулся после травмы

Виталий провел первый матч с января

02 апреля 2024, 14:29 | Обновлено 02 апреля 2024, 14:31
161
0
Камбэк с 1:5 в третьей партии. Сачко триумфально вернулся после травмы
ITF. Виталий Сачко

Лидер украинского тенниса Виталий Сачко (№187 ATP) победно стартовал на грунтовом челленджере в Барселоне (Испания).

В матче первого раунда украинец, посеянный под пятым номером, в трех сетах переиграл Тристана Ламазина из Франции (№286 ATP).

Барселона. Первый круг
Виталий Сачко (Украина, 5) – Тристан Ламазин (Франция) – 6:7(6), 6:1, 7:5

Отметим, что Ламазин в финальной партии вел в счете 5:1.

Сачко в следующем раунде сыграет с Деннисом Новаком или Лоренцо Джустино. У Виталия ранее была травма, из-за которой он пропустил два месяца.

По теме:
Рейтинг ATP. Синнер обошел Алькараса и стал второй ракеткой мира
Сачко признался, почему не выходил на корт с января 2024 года
Лидер тенниса Украины: У лудомана так подгорел пукан, что обещал убить меня
Виталий Сачко Тристан Ламазин ATP Барселона
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Теннис | 02 апреля 2024, 07:17 4
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году
Американка с украинскими корнями выиграла самый длинный матч в 2024 году

Кэти Волынец в трех сетах вырвала победу у Аранчи Рус на старте турнира в Чарльстоне

Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Футбол | 01 апреля 2024, 19:36 2
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко

Артем забил в этом сезоне Ла Лиги 16 голов

Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»
Футбол | 02.04.2024, 09:28
Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»
Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»
Известно, какой телеканал покажет матчевую встречу Украина – Румыния
Теннис | 02.04.2024, 11:21
Известно, какой телеканал покажет матчевую встречу Украина – Румыния
Известно, какой телеканал покажет матчевую встречу Украина – Румыния
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Футбол | 01.04.2024, 20:05
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
Степаненко с иронией отреагировал на возвращение в строй Ярмоленко
01.04.2024, 11:33 9
Футбол
Фундора дал оценку своей победе над Цзю
Фундора дал оценку своей победе над Цзю
31.03.2024, 10:44 1
Бокс
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
В Испании оценили игру Лунина с Атлетиком. Андрея сравнили с легендой Реала
01.04.2024, 10:27 1
Футбол
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
Довбик – первый! Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24
01.04.2024, 07:51 17
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 202
Футбол
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
Довбик вошел в историю Жироны после дубля в ворота Бетиса
31.03.2024, 21:38 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
02.04.2024, 07:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем