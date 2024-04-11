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  4. ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
11 апреля 2024, 06:15 |
2956
2

ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов

Несмотря на 3 пропущенных в матче Реал – Манчестер Сити, Андрей показал неплохую игру

11 апреля 2024, 06:15 |
2956
2
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Помимо 3 пропущенных мячей, украинец также отметился 3 сейвами. Один из них Лунин оформил после удара звездного норвежского форварда Эрлинга Холанда.

УЕФА отметил это спасение Андрея, которое может стать лучшим сейвом недели в главном еврокубковом турнире.

Конкуренцию Андрея составят Ян Облак (Атлетико), Джанлуиджи Доннарума (ПСЖ) и Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд).

ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов

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Джанлуиджи Доннарумма Грегор Кобель Эрлинг Холанд Ян Облак Андрей Лунин сэйвы видео Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Сейв Лунина в подборке точно не бест
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+2
Lesovij7
Облак тащил
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