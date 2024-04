9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.

Помимо 3 пропущенных мячей, украинец также отметился 3 сейвами. Один из них Лунин оформил после удара звездного норвежского форварда Эрлинга Холанда.

УЕФА отметил это спасение Андрея, которое может стать лучшим сейвом недели в главном еврокубковом турнире.

Конкуренцию Андрея составят Ян Облак (Атлетико), Джанлуиджи Доннарума (ПСЖ) и Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд).

ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов

🔝 stops from Kobel, Donnarumma, Oblak and Lunin 🧤



Which was the best save? @TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/0hnCbxqzV6