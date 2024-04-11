ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
Несмотря на 3 пропущенных в матче Реал – Манчестер Сити, Андрей показал неплохую игру
9 апреля состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра завершилась со счетом 3:3.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок.
Помимо 3 пропущенных мячей, украинец также отметился 3 сейвами. Один из них Лунин оформил после удара звездного норвежского форварда Эрлинга Холанда.
УЕФА отметил это спасение Андрея, которое может стать лучшим сейвом недели в главном еврокубковом турнире.
Конкуренцию Андрея составят Ян Облак (Атлетико), Джанлуиджи Доннарума (ПСЖ) и Грегор Кобель (Боруссия Дортмунд).
ВИДЕО. Сейв Лунина после удара Холанда может стать лучшим в Лиге чемпионов
🔝 stops from Kobel, Donnarumma, Oblak and Lunin 🧤— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
Which was the best save? @TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/0hnCbxqzV6
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