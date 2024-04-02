У Де Дзерби есть клаусула. Сколько за него должны заплатить клубы?

В контракте итальянского тренера Роберто Де Дзерби с английским «Брайтоном» есть специальная клаусула, которая будет действовать только летом 2024 года. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма отступных в контракте 44-летнего специалиста составляет примерно 12-13 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что сам итальянец хочет сначала обсудить планы «Брайтона» с руководством клуба, и только потом принимать решение относительно своего будущего.

«Брайтон» в этом сезоне Английской Премьер-лиги занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 29 матчах чемпионата.