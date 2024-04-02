У Де Дзерби есть клаусула. Сколько за него должны заплатить клубы?
Главный тренер «Брайтона» летом будет доступен за 12-13 миллионов фунтов стерлингов
В контракте итальянского тренера Роберто Де Дзерби с английским «Брайтоном» есть специальная клаусула, которая будет действовать только летом 2024 года. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма отступных в контракте 44-летнего специалиста составляет примерно 12-13 миллионов фунтов стерлингов.
Отмечается, что сам итальянец хочет сначала обсудить планы «Брайтона» с руководством клуба, и только потом принимать решение относительно своего будущего.
«Брайтон» в этом сезоне Английской Премьер-лиги занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 29 матчах чемпионата.
🔵🇮🇹 Roberto de Zerbi has release clause into his contract at Brighton and it’s around £12/13m, only valid in the summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 1, 2024
De Zerbi wants to discuss plans with Brighton board to decide his future.
Internal talks still ongoing at Bayern.
NO concrete talks with Liverpool so far. pic.twitter.com/LhHpWRzjbq
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