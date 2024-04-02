Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Де Дзерби есть клаусула. Сколько за него должны заплатить клубы?
Англия
02 апреля 2024, 11:41 |
299
0

У Де Дзерби есть клаусула. Сколько за него должны заплатить клубы?

Главный тренер «Брайтона» летом будет доступен за 12-13 миллионов фунтов стерлингов

02 апреля 2024, 11:41 |
299
0
У Де Дзерби есть клаусула. Сколько за него должны заплатить клубы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В контракте итальянского тренера Роберто Де Дзерби с английским «Брайтоном» есть специальная клаусула, которая будет действовать только летом 2024 года. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма отступных в контракте 44-летнего специалиста составляет примерно 12-13 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что сам итальянец хочет сначала обсудить планы «Брайтона» с руководством клуба, и только потом принимать решение относительно своего будущего.

«Брайтон» в этом сезоне Английской Премьер-лиги занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 29 матчах чемпионата.

По теме:
Тен Хаг оценил шансы МЮ на попадание в зону Лиги чемпионов
В Ньюкасле подтвердили неприкасаемость форварда, которого хотел Арсенал
Почеттино назвал лучшего игрока нынешнего Челси. Мудрик не в фаворе
Роберто Де Дзерби Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Футбол | 01 апреля 2024, 20:05 29
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?
Четыре претендента на титул. Как выглядит таблица УПЛ после 22-го тура?

В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо

Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»
Футбол | 02 апреля 2024, 09:28 4
Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»
Футболист Барселоны отчитал на улице подростка, назвавшего его «дураком»

Юные тиктокеры регулярно выкрикивают оскорбления в адрес игроков каалонского клуба

Полесье может назначить Друди директором академии с широкими полномочиями
Футбол | 02.04.2024, 11:33
Полесье может назначить Друди директором академии с широкими полномочиями
Полесье может назначить Друди директором академии с широкими полномочиями
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
Футбол | 02.04.2024, 07:01
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин подписал контракт с Polaris Sports
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Футбол | 01.04.2024, 13:16
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Геннадий Буткевич и его вера в украинских тренеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
Такого не было 18 лет. Довбик повторил достижение легендарного Шевченко
01.04.2024, 19:36 2
Футбол
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
Сколько заработали игроки NaVi за титул исторического мажора?
01.04.2024, 07:21
Киберспорт
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
31.03.2024, 19:35 4
Футбол
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
Ворскла – Динамо – 1:5. Дубль Шапаренко и супермяч Ярмоленко. Видео голов
31.03.2024, 20:59 25
Футбол
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
Анчелотти оценил матч Реала с Атлетиком, в котором Лунин отыграл на ноль
01.04.2024, 07:01
Футбол
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
ВИДЕО. Довбик оформил дубль за Жирону в матче с Бетисом
31.03.2024, 18:47 6
Футбол
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
Динамо в Полтаве в 4-часовом матче разгромило Ворсклу
31.03.2024, 19:38 202
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем