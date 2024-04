У Де Дзерби есть клаусула. Сколько за него должны заплатить клубы?

В контракте итальянского тренера Роберто Де Дзерби с английским «Брайтоном» есть специальная клаусула, которая будет действовать только летом 2024 года. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма отступных в контракте 44-летнего специалиста составляет примерно 12-13 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что сам итальянец хочет сначала обсудить планы «Брайтона» с руководством клуба, и только потом принимать решение относительно своего будущего.

«Брайтон» в этом сезоне Английской Премьер-лиги занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 42 очка в 29 матчах чемпионата.

🔵🇮🇹 Roberto de Zerbi has release clause into his contract at Brighton and it’s around £12/13m, only valid in the summer.



De Zerbi wants to discuss plans with Brighton board to decide his future.



Internal talks still ongoing at Bayern.



NO concrete talks with Liverpool so far. pic.twitter.com/LhHpWRzjbq