Звездный украинский нападающий попал в символическую сборную тура Ла Лиги

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.

По результатам матчей 30-го тура чемпионата Испании Довбик попал в символическую сборную. Статистический портал SofaScore оценил перформанс украинского форварда в матче с «Бетисом» в 8.4 балла.

Наивысшую оценку в символической команде туре получил нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе, который оформил дубль в матче с «Жироной» и получил оценку 8.7.

Team of the Week provided by Sofascore