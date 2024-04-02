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Испания
02 апреля 2024, 10:43 |
1449
1

Звездный украинский нападающий попал в символическую сборную тура Ла Лиги

Артем Довбик оформил дубль в матче с «Бетисом»

02 апреля 2024, 10:43 |
1449
1
Звездный украинский нападающий попал в символическую сборную тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.

По результатам матчей 30-го тура чемпионата Испании Довбик попал в символическую сборную. Статистический портал SofaScore оценил перформанс украинского форварда в матче с «Бетисом» в 8.4 балла.

Наивысшую оценку в символической команде туре получил нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе, который оформил дубль в матче с «Жироной» и получил оценку 8.7.

Team of the Week provided by Sofascore
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Источник Sport.ua
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Alehandro
А шо тут кацапня робить?
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