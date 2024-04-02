Звездный украинский нападающий попал в символическую сборную тура Ла Лиги
Артем Довбик оформил дубль в матче с «Бетисом»
31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и был заменен на 90+6-й. Артем оформил дубль и прервал безголевую серию за каталонский клуб, насчитывавшую восемь матчей.
По результатам матчей 30-го тура чемпионата Испании Довбик попал в символическую сборную. Статистический портал SofaScore оценил перформанс украинского форварда в матче с «Бетисом» в 8.4 балла.
Наивысшую оценку в символической команде туре получил нападающий «Бетиса» Виллиан Жозе, который оформил дубль в матче с «Жироной» и получил оценку 8.7.
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