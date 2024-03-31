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  4. Жирона с дублем Довбика вырвала победу у Бетиса на 90+2-й в игре с 5 голами
Чемпионат Испании
Жирона
31.03.2024 17:15 – FT 3 : 2
Бетис
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Испания
31 марта 2024, 19:19 | Обновлено 31 марта 2024, 20:02
6525
16

Жирона с дублем Довбика вырвала победу у Бетиса на 90+2-й в игре с 5 голами

Встреча завершилась со счетом 3:2, дважды у гостей забил Виллиан Жозе

31 марта 2024, 19:19 | Обновлено 31 марта 2024, 20:02
6525
16
Жирона с дублем Довбика вырвала победу у Бетиса на 90+2-й в игре с 5 голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и сел на лавку только на 90+6-й. За 90 минут Артем оформил дубль в ворота гостей. На 36-й он реализовал пенальти, а на 65-й отличился после ассиста Порту. Для него это 15-й и 16-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков также вышел в старте команды и был заменен на Янхеля Эрреру на 82-й.

Дублем за «Бетис» в этом матче отметился бразильский форвард Виллиан Жозе (45+4, 76). Победу для «Жироны» на 90+2-й вырвал Кристиан Стуани, который вышел только на 83-й минуте.

Сейчас у подопечных Мичела 65 очков в таблице Ла Лиги. У «Барселоны» 67 пунктов, а у лидера «Реала» – 72. «Бетис» идет на 7-й строчке с 42 пунктами.

Ла Лига. 30-й тур. 31 марта

Жирона – Бетис – 3:2

Голы: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуани, 90+2 – Виллиан Жозе, 45+4, 76

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футбол Испания
Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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Микола Захарченко
Нарешті Довбик забив після позитивних емоцій в збірній . Вітя виглядав втомленим . Жирону з перемогою. Повинні бути в ЛЧ  .
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+11
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Андрій Заліщук
салют Довбику, повернулась бомбардирська чуйка
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+5
avk2307
Молодці!!!
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+5
TarasTaras94
Молодець, та і взагалі обидва красави, Циганков теж чудовий матч видав і те що пішов без гольової дії то сокріше не пощастило.
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+5
8number
Красавчік. Так тримати 👏 
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+5
Viktor Shuper
Довбик знову 1 в списку бомбардирів) якщо брати дод показники
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+2
Harun Bakircioğlu
Бетис не наиграл на свои два гола, защита Жироны лажала по полной
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+2
April
Это как бы вообще первая победа над Бетисом из восьми матчей. )
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+2
sahka1981
Молодці! Довбик просто красень!
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+1
Mr Voevudskiy
Защита просто 314дец
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0
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T-800
какой же Ребров молодец, а гонял бы его 180 минут в плей-офф ...
а теперь опять неплохие шансы взять Пичичи.
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0
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Al1l
Подивіться в запису гру Жирона Бетис .матч рівня Ліги Чеспіонвв 
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-1
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