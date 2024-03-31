Жирона с дублем Довбика вырвала победу у Бетиса на 90+2-й в игре с 5 голами

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинский форвард хозяев Артем Довбик вышел на поле с первых минут и сел на лавку только на 90+6-й. За 90 минут Артем оформил дубль в ворота гостей. На 36-й он реализовал пенальти, а на 65-й отличился после ассиста Порту. Для него это 15-й и 16-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании.

Украинский футболист жиронцев Виктор Цыганков также вышел в старте команды и был заменен на Янхеля Эрреру на 82-й.

Дублем за «Бетис» в этом матче отметился бразильский форвард Виллиан Жозе (45+4, 76). Победу для «Жироны» на 90+2-й вырвал Кристиан Стуани, который вышел только на 83-й минуте.

Сейчас у подопечных Мичела 65 очков в таблице Ла Лиги. У «Барселоны» 67 пунктов, а у лидера «Реала» – 72. «Бетис» идет на 7-й строчке с 42 пунктами.

Ла Лига. 30-й тур. 31 марта

Жирона – Бетис – 3:2

Голы: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуани, 90+2 – Виллиан Жозе, 45+4, 76