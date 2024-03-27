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  4. Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
27 марта 2024, 21:23 |
441
0

Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 марта в 17:15 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги

27 марта 2024, 21:23 |
441
0
Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 31 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Бетис».

Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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