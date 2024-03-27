Испания27 марта 2024, 21:23 |
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Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 марта в 17:15 поединок 30-го тура испанской Ла Лиги
27 марта 2024, 21:23 |
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В субботу, 31 марта, состоится матч 30-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Бетис».
Игра пройдет на стадионе «Монтиливи», который находится в Жироне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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