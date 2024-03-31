Мичел оценил матч Жироны против Бетиса, в котором Довбик забил дважды

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Артем отыграл 96 минут, после чего был заменен на Валери, а Виктор провел 82 минуты – его заменил Янхель Эррера. Довбик в этом поединке отметился дублем, оформив 15-й и 16-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании.

После завершения встречи главный тренер «красно-белых» Мичел провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал успех подопечных:

Стуани: «Он – самый важный игрок в истории «Жироны». Он продолжает демонстрировать это своим уровнем преданности клубу и раздевалке. Он заслуживает того, что с ним происходит, и это приближает нас к еврокубкам. В первой игре, которую мы сыграем на евроарене, он будет носить капитанскую повязку на руке».

Гол на 90+2-й минуте: «Мы пережили это с неуверенностью, поскольку это была честная игра, могли отменить. Я не смог отпраздновать это сразу, но когда гол был засчитан, мы были безмерно счастливы, поскольку сделали очень важный шаг. Осталось восемь туров для еврокубка. Это говорит о многом, о том, что мы делаем».

Следующие матчи: «Я волновался за этот наш матч. У нас есть перерыв, чтобы подготовиться к следующему, и теперь я предпочитаю, чтобы они смогли отдохнуть. Если все будет хорошо, то мы сделаем это со спокойной душой и победим».

Чемпионат: «Цель настолько велика, что маленькие цели, которых мы достигаем на этом пути, остаются неизменными. Сегодня был сложный матч, «Бетис» был полон лучших игроков, Иско был на высоком уровне... Я очень горжусь своим игроками. Иногда вы видите, как они страдают и мучаются, но все же в итоге веселятся с мячом».

Довбик: «Подумайте о команде, например, о Стуани. Они [форварды] первыми прессингуют и стараются дать команде линии для передач. Ни он [Довбик], ни я не волновались. Если с его плеч сняли груз [речь про безголевую серию], то тем лучше, но я всегда видел в нем только хорошее».

Цели: «Самое главное – это Лига чемпионов. Если мы поднажмем и выйдем на второе место, тем лучше, но нам придется требовать от команды большего».

Единственное, что меня беспокоит, — это рассчитывать на следующую победу. Я сказал 72 очка [для гарантированного попадания в Лигу чемпионов], но мы можем проиграть, а «Атлетик», «Атлетико» и «Барса» могут выиграть много игр, и очные поединки между ними также покажут нам, сколько баллов нам будет нужно».

Видеообзор матча Жирона – Бетис – 3:2