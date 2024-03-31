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  4. У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Испания
31 марта 2024, 20:10 |
4027
0

У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны

31 марта красно-белые переиграли Бетис со счетом 3:2, лучшим игроком стал Виллиан Жозе

31 марта 2024, 20:10 |
4027
0
У кого 8.6? Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за суперматч Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Украинские футболист хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле в стартовом составе. Артем отыграл 96 минут, после чего был заменен на Валери, а Виктор провел 82 минуты – его заменил Янхель Эррера.

Довбик в этом поединке отметился дублем, оформив 15-й и 16-й гол в текущем сезоне чемпионата Испании.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки украинцам. Довбик получил 8.1 баллов, а Цыганков – 6.6.

За матч Артем, помимо двух забитых мячей, 23 раза коснулся мяча, отдал 13 точных передач из 19 (68%), выиграл 3 единоборства, 6 раз потерял владение, совершил 1 фол, дважды попал в офсайд и дважды пробил в створ ворот.

Цыганко за 82 сыгранные минуты 51 раз коснулся мяча, отдал 26 точных передач из 33 (79%), выиграл 8 единоборств, 12 раз потерял владение, заработал 5 фолов, 1 раз вынес мяч, 1 раз совершил отбор и дважды обыграл соперника с помощью дриблинга.

Лучшим игроком поединка был признан автор дубля в составе «Бетиса» Виллиан Жозе (8.6).

Оценки WhoScored за матч Жирона – Бетис – 3:2

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Жирона Бетис Ла Лига чемпионат Испании по футболу оценки WhoScored Артем Довбик Виктор Цыганков Виллиан Жозе
Источник Sport.ua
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