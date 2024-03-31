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  4. Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
Чемпионат Испании
Жирона
31.03.2024 17:15 – FT 3 : 2
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 марта 2024, 19:35 | Обновлено 31 марта 2024, 20:30
12360
4

Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 30-го тура Ла Лиги

31 марта 2024, 19:35 | Обновлено 31 марта 2024, 20:30
12360
4
Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
ФК Жирона

31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу жиронцев.

Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут.

❗️ Видео голов матча доступны в Telegram

Ла Лига. 30-й тур. 31 марта

Жирона – Бетис – 3:2

Голы: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуани. 90+2 – Виллиан Жозе, 45+4, 76

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Довбик, 36 мин. (пен.)

ГОЛ! 1:1 Виллиан Жозе, 45+4 мин.

ГОЛ! 2:1 Довбик, 65 мин.

ГОЛ! 2:2 Виллиан Жозе, 76 мин.

ГОЛ! 3:2 Стуани, 90+2 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Стуани (Жирона).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Жирона).
45’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Виллиан Жозе (Бетис).
36’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Жирона).
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Источник Sport.ua
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Flashback
Другий гол Довбика недоступний. Можна перезалити?
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+6
OKs100
У Довбыка ещё и один ассит на Стуани?
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
adidas777
Мегого та футбол це несумісні речі!Хто дивився трансляцію наприкінці, зрозуміє про що я
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0
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