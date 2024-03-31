Жирона – Бетис – 3:2. Как Довбик сделал дубль в безумном матче. Видео голов
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31 марта состоялся матч 30-го тура Ла Лиги между командами «Жирона» и «Бетис».
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Поединок прошел на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу жиронцев.
Украинские футболисты хозяев Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли на поле с первых минут.
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Ла Лига. 30-й тур. 31 марта
Жирона – Бетис – 3:2
Голы: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуани. 90+2 – Виллиан Жозе, 45+4, 76
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Довбик, 36 мин. (пен.)
ГОЛ! 1:1 Виллиан Жозе, 45+4 мин.
ГОЛ! 2:1 Довбик, 65 мин.
ГОЛ! 2:2 Виллиан Жозе, 76 мин.
ГОЛ! 3:2 Стуани, 90+2 мин.
События матча
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