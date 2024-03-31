31 марта на «Монтиливи» пройдет матч 30-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Бетисом». Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Ставки на матч Жирона – Бетис

Жирона

Команда показывает достаточно ожидаемую траекторию. Она, безусловно, стала главным открытием этого сезона как минимум в испанском футболе. Но все еще с осени начинали ждать, когда подопечные Мичела Санчеса начнут сдуваться. Тем не менее, жиронцы долго и упорно лидировали, идя бок о бок с Реалом. Но все-таки к зиме выскочка начал терять позиции, и примечательно, как упала результативность летнего новичка – Довбика. 0:1 с Хетафе стали уже четвертым поражением за 6 последних матчей. До этого за весь прошлый розыгрыш они допустили только 1 осечку. Уже понятно, что сенсационного чемпиона в Испании не будет, сливочные оторвались на 10 очков. Но еще есть угроза откатиться вообще за пределы топ-4, и, значит, потерять шансы на Лигу чемпионов.

Бетис

Клуб при Мануэле Пеллегрини вышел на хороший уровень. На пике получилось взять трофей, в виде кубка Испании, и тогда же, в 2022-м, заняли 5-е место в Примере. Вот только после этого вместо дальнейшего прогресса подопечные чилийца сдали позиции. И есть угроза, что огурцы продолжат регресс в нынешней темпораде. Они бездарно закончили выступления на международной арене: закончили только третьими на групповом этапе Лиги Европы, и вылетели из Лиги конференций после поражения первому же сопернику – загребскому Динамо. Да и в Примере сейчас реальная цель сводится к упорной борьбе с Реалом Сосьедад за шестое место. Да и там все 3 мартовских поединка закончились поражениями. Так что можно еще и Валенсию из-за спины выпустить.

Статистика личных встреч

Жиронцы выиграли у бетикос только однажды, в 2010-м году. Даже в этом сезоне они ограничились только ничьей в Севилье.

Прогноз

GGBET верит, что наконец-то представитель Каталонии выиграет. Согласимся и поставим на победу хозяев поля (коэффициент - 1,85).