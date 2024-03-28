ВИДЕО. Это жизнь и футбол. Эмоции сборной Украины после свистка во Вроцлаве
Сборная Украины дожала команду Исландии и вышла на Евро-2024
Сборная Украины по футболу подарила яркие эмоции всем украинским болельщикам!
26 марта в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.
Исландия вышла вперед на 30-й минуте. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.
Сборная Украины в 4-й раз подряд летом сыграет на чемпионате Европы!
ВИДЕО. Это жизнь и футбол. Эмоции сборной Украины после свистка во Вроцлаве
Использована песня: Андрей Лучанко – Мы за Украину
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