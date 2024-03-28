Сборная Украины по футболу подарила яркие эмоции всем украинским болельщикам!

26 марта в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Сборная Украины в 4-й раз подряд летом сыграет на чемпионате Европы!

ВИДЕО. Это жизнь и футбол. Эмоции сборной Украины после свистка во Вроцлаве

Использована песня: Андрей Лучанко – Мы за Украину