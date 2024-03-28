Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Это жизнь и футбол. Эмоции сборной Украины после свистка во Вроцлаве
Чемпионат Европы
28 марта 2024, 20:23 | Обновлено 28 марта 2024, 20:31
1101
0

ВИДЕО. Это жизнь и футбол. Эмоции сборной Украины после свистка во Вроцлаве

Сборная Украины дожала команду Исландии и вышла на Евро-2024

28 марта 2024, 20:23 | Обновлено 28 марта 2024, 20:31
1101
0
ВИДЕО. Это жизнь и футбол. Эмоции сборной Украины после свистка во Вроцлаве
УАФ

Сборная Украины по футболу подарила яркие эмоции всем украинским болельщикам!

26 марта в польском городе Вроцлав прошел финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

Сборная Украины обыграла команду Исландии (2:1) и вышла в финальный раунд Евро-2024.

Исландия вышла вперед на 30-й минуте. Сине-желтые на это ответили во втором тайме голами Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика.

Сборная Украины в 4-й раз подряд летом сыграет на чемпионате Европы!

ВИДЕО. Это жизнь и футбол. Эмоции сборной Украины после свистка во Вроцлаве

Использована песня: Андрей Лучанко – Мы за Украину

По теме:
Тренер Валенсии надеется, что выход на Евро поможет Яремчуку
Больший выбор для Реброва. УЕФА рассматривает расширение заявок на Евро
Фавориты? Стали известны коэффициенты на первый матч Украины на Евро-2024
видео сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия эмоции
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Футбол | 28 марта 2024, 14:38 5
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна
Названа причина смерти экс-футболиста сборной Украины Богдана Шершуна

Укус клеща спровоцировал рак мозга

ЗИНЧЕНКО: «Не могу поверить, что это мое третье Евро. Чувствую себя старым»
Футбол | 28 марта 2024, 16:12 5
ЗИНЧЕНКО: «Не могу поверить, что это мое третье Евро. Чувствую себя старым»
ЗИНЧЕНКО: «Не могу поверить, что это мое третье Евро. Чувствую себя старым»

Полузащитник сборной Украины прокомментировал выход команды на Евро-2024

Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
Футбол | 28.03.2024, 09:16
Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
Хьюстон Динамо предложил $3 млн за форварда Шахтера – журналист
В Челси эпидемия травм. 9 человек в лазарете, еще несколько – под вопросом
Футбол | 28.03.2024, 18:45
В Челси эпидемия травм. 9 человек в лазарете, еще несколько – под вопросом
В Челси эпидемия травм. 9 человек в лазарете, еще несколько – под вопросом
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Другие виды | 28.03.2024, 07:00
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Призовые сборной Украины, ультиматум Ротаня, Зинченко спас болельщика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
ВИДЕО. Фанат бросил Зинченко телефон, Александр ответил тем же
27.03.2024, 14:39 10
Футбол
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
27.03.2024, 10:03 2
Футбол
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
Хавбек Исландии назвал украинского игрока, который его больше всего поразил
27.03.2024, 13:24
Футбол
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
В УЕФА дали оценку победе Украины над Исландией
27.03.2024, 09:33 8
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
ВИДЕО. Грузинские игроки после выхода на Евро оставили послание стране 404
27.03.2024, 13:49 5
Футбол
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 250
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем